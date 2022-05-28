About this Course

66,805 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 22 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Değerleri ve ilkeleriyle birlikte Çevik Proje Yönetimi yaklaşımını ve felsefesini açıklayın.

  • Scrum ayaklarını ve bu ayakların Scrum değerlerini nasıl desteklediğini tartışın.

  • Beş önemli Scrum etkinliğini tanımlayıp ve her etkinliğin Scrum ekibi için nasıl hazırlanacağını açıklayın.

  • Bir Çevik ekibine nasıl koçluk yapılacağını açıklayın ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olun.

Skills you will gain

  • Çevik Yönetim
  • Koçluk
  • Etkileme
  • Problem Çözme
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 22 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(1,382 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

Çevik yaklaşımının temelleri

4 hours to complete
12 videos (Total 59 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Scrum’a Giriş

3 hours to complete
9 videos (Total 32 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

9 hours to complete

Scrum Yaklaşımını Uygulama

9 hours to complete
16 videos (Total 65 min), 12 readings, 10 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

Çevik yaklaşımını çalıştığınız kuruma uyarlama

7 hours to complete
14 videos (Total 62 min), 12 readings, 8 quizzes

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder