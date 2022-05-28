Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın beşinci kursundasınız. Bu kurs Scrum çerçevesi dahil olmak üzere Çevik Proje Yönetiminin tarihini, yaklaşımını ve felsefesini ele alır. Çevik Proje Yönetimi ile diğer proje yönetimi yaklaşımlarını birbirinden nasıl ayırt edeceğinizi ya da birlikte kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Kursta ilerledikçe Scrum hakkında daha fazla bilgi edinecek, Scrum ayaklarını ve değerlerini keşfedecek ve Scrum ekibindeki temel rolleri karşılaştıracaksınız. Ürün iş listesi oluşturmayı, yönetmeyi ve iyileştirmeyi öğrenecek; değer odaklı Çevik teslimat stratejileri uygulamayı ve değer yol haritası hazırlamayı keşfedeceksiniz. Scrum ekibi için beş önemli Scrum etkinliğini etkili bir şekilde düzenlemeyi, çalıştığınız kurumda Çevik veya Scrum yaklaşımını kullanmaya başlamayı ve bir Çevik ekibine koçluk yapmaya yönelik stratejileri öğreneceksiniz. Son olarak Çevik Proje Yönetimi pozisyonları bulmanın ve bu pozisyonlara kabul edilmenin yollarını öğreneceksiniz. Halihazırda Google’da çalışan proje yöneticileri, hedeflerinize ulaşmanız için gereken uygulamalı yaklaşımları, araçları ve kaynakları size sunmaya ve öğretmeye devam edecekler.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Değerleri ve ilkeleriyle birlikte Çevik Proje Yönetimi yaklaşımını ve felsefesini açıklayın.
Scrum ayaklarını ve bu ayakların Scrum değerlerini nasıl desteklediğini tartışın.
Beş önemli Scrum etkinliğini tanımlayıp ve her etkinliğin Scrum ekibi için nasıl hazırlanacağını açıklayın.
Bir Çevik ekibine nasıl koçluk yapılacağını açıklayın ve karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olun.
Skills you will gain
- Çevik Yönetim
- Koçluk
- Etkileme
- Problem Çözme
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Çevik yaklaşımının temelleri
Kursun nasıl yapılandırıldığını öğrenecek, Çevik proje yönetimini ve Scrum teorisinin tarihini, yaklaşımını ve felsefesini inceleyeceksiniz. Bunların yanı sıra, Çevik yaklaşımın neden değişimin hakim olduğu sektörler için en uygun seçenek olduğunu ve Çevik yaklaşımları birbirinden nasıl ayırt edeceğinizi veya birlikte kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.
Scrum’a Giriş
Scrum ayaklarını ve bu ayakların Scrum değerlerini nasıl desteklediklerini öğreneceksiniz. Ayrıca Scrum Ekibi’ndeki temel rolleri karşılaştıracak ve bu rolleri etkili kılan faktörleri inceleyeceksiniz.
Scrum Yaklaşımını Uygulama
Bir Ürün İş Listesi’nin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini ve kullanıcı hikayelerinin ve destanların nasıl geliştirileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca, beş önemli Scrum etkinliğini nasıl kuracağınızı ve sprint iş akışları ile kaydedilen ilerlemeyi planlamaya ve görselleştirmeye yönelik araçları nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz.
Çevik yaklaşımını çalıştığınız kuruma uyarlama
Değer odaklı Çevik teslimat stratejilerini uygulayıp bir değer yol haritası hazırlamayı öğreneceksiniz. Çalıştığınız kurumda Çevik veya Scrum yaklaşımını kullanmaya başlamayı ve bir Çevik ekibine koçluk yapmaya yönelik stratejileri öğreneceksiniz. Çevik çerçevelerinin zaman içinde nasıl geliştiğini ve Çevik proje yönetimindeki pozisyonlara kabul edilmenin yollarını keşfedeceksiniz.
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
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