About this Course

21,244 recent views
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Course 4 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Kalite standartları, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü gibi temel kalite yönetimi kavramlarını açıklayabilme.

  • Verilerin nasıl önceliklendirileceği ve analiz edileceğinin yanı sıra projenin veriler ışığında nasıl anlatılabileceğini gösterme. 

  • Ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini yönetmeyi tartışma.

  • Kapanış sürecinin adımlarını tanımlama ve proje kapanış belgelerini hazırlama.

Skills you will gain

  • Kalite Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Projeyi Yürütme
  • Stratejik Düşünme
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(2,278 ratings)
Week
1

Week 1

6 hours to complete

Proje yürütmeye giriş

6 hours to complete
12 videos (Total 44 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme

4 hours to complete
14 videos (Total 56 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Veriler ışığında karar alma

4 hours to complete
10 videos (Total 43 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Liderlik ve etkileme becerileri

3 hours to complete
12 videos (Total 50 min), 3 readings, 5 quizzes

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

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