Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın dördüncü kursundasınız. Bu kurs proje yaşam döngüsünün yürütme ve kapanış aşamalarını ele alıyor. Projenin hangi boyutlarını takip etmeniz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi ve ilgili kişilere iletmeyi öğreneceksiniz. Kalite yönetimini keşfederken ayrıca müşteri memnuniyetini nasıl ölçeceğinizi ve sürekli iyileştirme ile süreç iyileştirme tekniklerini nasıl uygulayacağınızı göreceksiniz. Ardından verilerin nasıl önceliklendirildiğini, karar verme sürecinde verilerden nasıl faydalanacağınızı ve verileri etkin bir şekilde sunmayı öğreneceksiniz. Daha sonra ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini nasıl yöneteceğinizi inceleyecek ve liderlik becerilerinizi güçlendireceksiniz. Proje ekibinin etkin iletişim kurmasına imkan tanıyan araçları, toplantıları nasıl planlamanız ve yönetmeniz gerektiğini ve projeyle ilgili güncel gelişmeleri nasıl etkin bir şekilde paylaşabileceğinizi keşfedeceksiniz. Son olarak, kapanış sürecinin adımlarını ve proje kapanış belgeleri nasıl hazırlayacağınızı ve paylaşacağınızı inceleyeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Kalite standartları, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolü gibi temel kalite yönetimi kavramlarını açıklayabilme.
Verilerin nasıl önceliklendirileceği ve analiz edileceğinin yanı sıra projenin veriler ışığında nasıl anlatılabileceğini gösterme.
Ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini yönetmeyi tartışma.
Kapanış sürecinin adımlarını tanımlama ve proje kapanış belgelerini hazırlama.
Skills you will gain
- Kalite Yönetimi
- Risk Yönetimi
- Proje Yönetimi
- Projeyi Yürütme
- Stratejik Düşünme
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Proje yürütmeye giriş
Kursun nasıl yapılandırıldığını, projenin hangi yönlerini takip etmeniz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri nasıl etkili şekilde yönetebileceğinizi ve kritik riskleri paydaşlara nasıl bildireceğinizi keşfedeceksiniz.
Kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme
Kalite yönetimine dair farklı teknikler hakkında bilgi edineceksiniz. Müşterilerle etkili iletişim kurmayı ve müşteri memnuniyetini ölçmenin farklı yollarını öğreneceksiniz. Ayrıca sürekli iyileştirme ve süreç iyileştirmeye yönelik tekniklerin yanı sıra devam eden bir projedeki süreçleri iyileştirmek için retrospektif toplantısı düzenlemeyi öğreneceksiniz.
Veriler ışığında karar alma
Veri toplamanın önemini, projenin ihtiyaçlarını karşılamak için verileri nasıl önceliklendirebileceğinizi ve karar alma sürecinizi iyileştirmede verileri nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca etkin görseller ve sunum teknikleri kullanarak proje verilerinizi paydaşlara ve ekip üyelerine nasıl açıklayacağınızı öğreneceksiniz.
Liderlik ve etkileme becerileri
Ekibin başarısını etkileyen faktörleri, ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiğini nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Yüksek performans gösteren ekiplere proje hedeflerine ulaşmak için gereken etik ve kapsayıcı çalışma ortamını nasıl sağlayabileceğinizi keşfedeceksiniz. Ayrıca farklı teknikleri ve güç kaynaklarını kullanarak insanları nasıl etkileyebileceğinizi öğreneceksiniz.
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
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