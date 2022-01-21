About this Course

11,596 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Başlatma aşamasının proje yaşam döngüsündeki önemini kavrama

  • Proje başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlama ve projeyi başlatma aşaması için proje başlatma belgesi oluşturma

  • Paydaş analizi yapma ve proje ekibi üyelerinin sorumluluklarını tanımlayıp üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanma.

  • Proje ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli proje yönetimi araçlarını değerlendirme.

Skills you will gain

  • Paydaş Yönetimi
  • Proje Başlatma Belgesi
  • Proje Yönetimi
  • İş Yazışmaları
  • Stratejik Düşünme
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(3,892 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

Projeyi başlatmanın temelleri

2 hours to complete
5 videos (Total 16 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

Proje hedeflerini, kapsamı ve başarı hedeflerini tanımlama

6 hours to complete
12 videos (Total 60 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Paydaşlarla verimli çalışmanın yolları

5 hours to complete
9 videos (Total 35 min), 9 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Projeyi başarıya ulaştırmak için kaynaklardan ve araçlardan faydalanma

4 hours to complete
10 videos (Total 35 min), 6 readings, 4 quizzes

Reviews

TOP REVIEWS FROM PROJEYI BAŞLATMA: PROJEYE BAŞARIYLA ADIM ATMA

View all reviews

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder