Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın ikinci kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ilk aşaması olan projeyi başlatma aşamasında projenizi başarıya ulaştıracak adımlar atmayı öğreneceksiniz. Bu aşamanın temel bileşenlerini keşfederken proje hedeflerini, teslimatları, kapsamı ve başarı kriterlerini tanımlamayı ve yönetmeyi öğreneceksiniz. Paydaş analizi çizelgeleri ve proje başlatma belgeleri gibi hem proje beklentilerini belirlemenize hem de rolleri ve sorumlulukları paylaştırmanıza yardımcı olacak araç ve şablonları nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Başlatma aşamasının proje yaşam döngüsündeki önemini kavrama
Proje başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlama ve projeyi başlatma aşaması için proje başlatma belgesi oluşturma
Paydaş analizi yapma ve proje ekibi üyelerinin sorumluluklarını tanımlayıp üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanma.
Proje ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli proje yönetimi araçlarını değerlendirme.
Skills you will gain
- Paydaş Yönetimi
- Proje Başlatma Belgesi
- Proje Yönetimi
- İş Yazışmaları
- Stratejik Düşünme
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Projeyi başlatmanın temelleri
Bu kısımda programın yapısı hakkında bilgi edinecek, projeyi başlatma aşamasının önemini kavrayıp bu aşamanın temel bileşenlerini tanıyacak ve projelerin fayda ve maliyetlerini belirlemeyi öğreneceksiniz.
Proje hedeflerini, kapsamı ve başarı hedeflerini tanımlama
Bu kısımda, ölçülebilir proje hedeflerinin ve teslimatlarının nasıl tanımlanacağını ve oluşturulacağını, proje kapsamının nasıl tanımlanacağını, kapsam içi ve kapsam dışı görevler arasında nasıl ayrım yapılacağını, kapsam kaymasından nasıl kaçınılacağını ve bir projenin başarı kriterlerinin nasıl tanımlanıp ölçüleceğini öğreneceksiniz.
Paydaşlarla verimli çalışmanın yolları
Bu kısımda proje rollerini ve sorumluluklarını tanımlamayı, paydaş analizi yapmayı ve proje ekibi üyelerinin sorumluluklarını tanımlayıp üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanmayı öğreneceksiniz.
Projeyi başarıya ulaştırmak için kaynaklardan ve araçlardan faydalanma
Bu kısımda bir projeyi yönetmek için gereken yaygın kaynakları öğrenecek, açık ve tutarlı belgelemenin önemini keşfedecek, proje tekliflerinin ve başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlayacak, bir proje başlatma belgesi hazırlayacak ve proje ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli proje yönetim araçlarını değerlendireceksiniz.
Reviews
- 5 stars94.84%
- 4 stars4.12%
- 3 stars0.51%
- 2 stars0.51%
TOP REVIEWS FROM PROJEYI BAŞLATMA: PROJEYE BAŞARIYLA ADIM ATMA
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A very beautiful and informative course! Thanks to everyone who made this possible!
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
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