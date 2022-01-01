- Kurum Kültürü
- Proje Yönetimi
- Değişim Yönetimi
- Stratejik Düşünme
- Kariyer Gelişimi
- Paydaş Yönetimi
- Proje Başlatma Belgesi
- İş Yazışmaları
- Risk Yönetimi
- Görev Tahmini
- Satın Alma
- Proje Planlaması:
Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Bu programda, altı aydan daha kısa bir sürede sizi bu alanda çalışmaya hazır hâle getirecek ve çok rağbet gören becerileri öğreneceksiniz. Herhangi bir diplomanız veya deneyiminiz olmasına gerek yok.
Offered By
What you will learn
Giriş seviyesi bir proje yönetimi pozisyonunda başarılı olmak için gereken uygulamaları ve becerileri kavrayacaksınız.
Bir projenin çeşitli evrelerinde etkili proje dokümantasyonu ve eserlerinin nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.
Scrum etkinliklerini uygulamaya, Scrum eserleri oluşturmaya ve Scrum rollerini anlamaya odaklanarak Çevik proje yönetimini öğreneceksiniz.
Gerçek dünyayı yansıtan senaryolar aracılığıyla stratejik iletişim, problem çözme ve paydaş yönetimi konularında pratik yapacaksınız.
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
Bu program, içerdiği 140 saatin üzerinde eğitim ve yüzlerce uygulamaya dayalı değerlendirmeyle gerçek dünyayı yansıtan ve işte başarılı olmak için kritik önem taşıyan proje yönetimi senaryolarını simüle etmenize yardımcı olacak.
Son derece etkileşimli olarak hazırlanan içerik ise tamamen program ve proje yönetiminde onlarca yıllık deneyime sahip Google çalışanları tarafından geliştirildi.
Programın size kazandıracağı becerilerden bazıları: Risk yönetimi planları oluşturmak; Süreci iyileştirmeye yönelik teknikleri anlamak; gerginlikleri, ekip dinamiklerini ve paydaşları yönetmek; bütçe oluşturmak ve satınalmaya yön vermek; proje yönetimi yazılımlarını, araçlarını ve şablonlarını kullanmak; Scrum'a vurgu yapacak şekilde Çevik proje yönetimi uygulamak.
Çeşitli videolar, değerlendirmeler ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla, hem geleneksel hem de Çevik yaklaşımına uygun projelerin nasıl başlatılacağı, planlanacağı ve yürütüleceğine ilişkin bilgiler alacaksınız.
Herhangi bir diplomanız veya deneyiminiz olmasına gerek yok.
Herhangi bir diplomanız veya deneyiminiz olmasına gerek yok.
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 6 Courses in this Professional Certificate
Proje Yönetiminin Temelleri
Bu kurs, sizi, proje yönetiminde giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmanız için gereken becerileri kazandırmaya yönelik altı kursluk serinin ilkidir. Proje yöneticileri, çalıştıkları kurumların başarılı olmasına yardımcı olmak için kritik projelerin yönetilmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynar. Bu kursta, temel proje yönetimi terminolojisini keşfedecek ve bir proje yöneticisinin görev ve sorumluluklarını derinlemesine kavrayacaksınız. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz iş türlerini size tanıtacağız. Program boyunca, Google’da çalışan proje yöneticilerinden dersler alacaksınız. Bu yöneticiler size sundukları çok boyutlu eğitim sayesinde işteyken uygulayabileceğiniz beceriler edinmenize yardımcı olacaklar.
Projeyi Başlatma: Projeye Başarıyla Adım Atma
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın ikinci kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ilk aşaması olan projeyi başlatma aşamasında projenizi başarıya ulaştıracak adımlar atmayı öğreneceksiniz. Bu aşamanın temel bileşenlerini keşfederken proje hedeflerini, teslimatları, kapsamı ve başarı kriterlerini tanımlamayı ve yönetmeyi öğreneceksiniz. Paydaş analizi çizelgeleri ve proje başlatma belgeleri gibi hem proje beklentilerini belirlemenize hem de rolleri ve sorumlulukları paylaştırmanıza yardımcı olacak araç ve şablonları nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın üçüncü kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan proje planlama aşamasında projeyi bütün ayrıntılarıyla ortaya koymayı öğreneceksiniz. Proje planının temel bileşenlerini, takvimi belirlerken doğru tahminlerde bulunmayı ve ara hedeflerin nasıl belirleneceğini inceleyeceksiniz. Daha sonra, bütçenin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini ve satın alma süreçlerinin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Ardından, farklı risk türlerini tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilecek araçları ve riskleri duyurmak ve çözmek için risk yönetim planının nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Son olarak, iletişim planını nasıl hazırlayabileceğinizi ve yönetebileceğinizi, proje belgelerini nasıl düzenleyebileceğinizi ele alacaksınız. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın dördüncü kursundasınız. Bu kurs proje yaşam döngüsünün yürütme ve kapanış aşamalarını ele alıyor. Projenin hangi boyutlarını takip etmeniz gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca değişiklikleri, bağımlılıkları ve riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi ve ilgili kişilere iletmeyi öğreneceksiniz. Kalite yönetimini keşfederken ayrıca müşteri memnuniyetini nasıl ölçeceğinizi ve sürekli iyileştirme ile süreç iyileştirme tekniklerini nasıl uygulayacağınızı göreceksiniz. Ardından verilerin nasıl önceliklendirildiğini, karar verme sürecinde verilerden nasıl faydalanacağınızı ve verileri etkin bir şekilde sunmayı öğreneceksiniz. Daha sonra ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip dinamiklerini nasıl yöneteceğinizi inceleyecek ve liderlik becerilerinizi güçlendireceksiniz. Proje ekibinin etkin iletişim kurmasına imkan tanıyan araçları, toplantıları nasıl planlamanız ve yönetmeniz gerektiğini ve projeyle ilgili güncel gelişmeleri nasıl etkin bir şekilde paylaşabileceğinizi keşfedeceksiniz. Son olarak, kapanış sürecinin adımlarını ve proje kapanış belgeleri nasıl hazırlayacağınızı ve paylaşacağınızı inceleyeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Frequently Asked Questions
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