About this Professional Certificate

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Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin. Proje yöneticileri işleri gereği problem çözmeye odaklanan kişilerdir. Planı belirler, ekip arkadaşlarına rehberlik eder; değişiklikleri, riskleri ve paydaşları yönetirler. 6 kurstan oluşan bu eğitim sayesinde, çok rağbet gören ve sizi giriş seviyesi bir pozisyona hazırlayacak beceriler kazanacaksınız. Proje yönetiminde edindikleri temel beceriler sayesinde kendi kariyerlerine iyi bir başlangıç yapma fırsatı bulmuş Google çalışanlarından eğitim alacaksınız. Haftada 10 saatten az bir süre ayırarak altı aydan daha kısa bir sürede eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bu program sayesinde 100 saatin üzerinde proje yönetimi eğitimi alma imkanı elde edeceksiniz. Bu eğitim dünya çapında kabul gören Certified Associate in Project Management (CAPM)® gibi Project Management Institute sertifikalarına hazırlanmanıza yardımcı olacak. ABD’de Google Sertifika Programı’ndan mezun olanların %75'i, programı tamamladıktan sonraki 6 ay içinde kariyerlerinde bir iyileşme olduğunu bildiriyor. Alıntı: *program mezunu anketlerinin yanıtlarına dayanarak, ABD 2021
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Flexible Schedule
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Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Turkish
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 6 months to complete
Suggested pace of 10 hours/week
Turkish

What is a Professional Certificate?

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Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

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When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 6 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

Proje Yönetiminin Temelleri

4.9
stars
376 ratings
28 reviews
Course2

Course 2

Projeyi Başlatma: Projeye Başarıyla Adım Atma

4.9
stars
182 ratings
9 reviews
Course3

Course 3

Proje Planlaması: Her Şeyi Bir Araya Getirmek

4.8
stars
43 ratings
2 reviews
Course4

Course 4

Projeyi Yürütme: Projeyi Hayata Geçirme

4.8
stars
31 ratings

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