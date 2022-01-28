Learner Reviews & Feedback for Projeyi Başlatma: Projeye Başarıyla Adım Atma by Google
4.9
stars
182 ratings
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9 reviews
About the Course
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın ikinci kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ilk aşaması olan projeyi başlatma aşamasında projenizi başarıya ulaştıracak adımlar atmayı öğreneceksiniz. Bu aşamanın temel bileşenlerini keşfederken proje hedeflerini, teslimatları, kapsamı ve başarı kriterlerini tanımlamayı ve yönetmeyi öğreneceksiniz. Paydaş analizi çizelgeleri ve proje başlatma belgeleri gibi hem proje beklentilerini belirlemenize hem de rolleri ve sorumlulukları paylaştırmanıza yardımcı olacak araç ve şablonları nasıl kullanacağınızı keşfedeceksiniz. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
Bu programı tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok.
Bu kursun sonunda:
- Projeyi başlatma aşamasının proje yaşam döngüsündeki önemini kavramış olacaksınız.
- Projeyi başlatma aşamasının temel bileşenlerini açıklayabileceksiniz.
- Projelerin fayda ve maliyetlerini belirleyebileceksiniz.
- Ölçülebilir proje hedeflerini ve teslimatları tanımlayabilecek ve belirleyebileceksiniz.
- Proje kapsamını tanımlayabilecek ve kapsam içi ve kapsam dışı görevleri birbirinden ayırabileceksiniz.
- Kapsam kaymasını yöneterek proje hedeflerinin etkilenmesini önleyebileceksiniz.
- Bir projenin başarı kriterlerini tanımlayabilecek ve ölçebileceksiniz.
- Paydaş analizi yapabilecek ve bu analizin önemini açıklayabileceksiniz.
- Proje ekibinin sorumluluklarını tanımlamak ve üyelere iletmek için RACI matrislerini kullanabileceksiniz.
- Proje başlatma belgelerinin temel bileşenlerini anlayabilecek ve projeyi başlatmak için proje başlatma belgesi oluşturabileceksiniz.
- Projedeki ihtiyaçları karşılamak için çeşitli proje yönetimi araçlarını değerlendirebileceksiniz....
Top reviews
DT
Jan 27, 2022
A very beautiful and informative course! Thanks to everyone who made this possible!
BA
Jan 26, 2022
It was a perfectly prepared course. Thank you Google for such a good job.
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1 - 9 of 9 Reviews for Projeyi Başlatma: Projeye Başarıyla Adım Atma
By Doga T
•
Jan 28, 2022
A very beautiful and informative course! Thanks to everyone who made this possible!
By Burhan A
•
Jan 27, 2022
It was a perfectly prepared course. Thank you Google for such a good job.
By Ahmet F A
•
Jan 25, 2022
This content is very successful and educational content.
By Muhammed C D
•
Feb 5, 2022
A very beautiful and informative course. Thanks
By merve K
•
Feb 5, 2022
it is gorgeus course thanks for google :)
By Fatma N T
•
Feb 5, 2022
Nice Course but a long one for sure.
By Mehmet A
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Feb 9, 2022
Perfect Course :)
By Mehmet K
•
Jan 27, 2022
Perfect
By Özgür G
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Jan 21, 2022
This course is a little bit complicated but well told.