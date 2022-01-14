Bu kurs, sizi, proje yönetiminde giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmanız için gereken becerileri kazandırmaya yönelik altı kursluk serinin ilkidir. Proje yöneticileri, çalıştıkları kurumların başarılı olmasına yardımcı olmak için kritik projelerin yönetilmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynar. Bu kursta, temel proje yönetimi terminolojisini keşfedecek ve bir proje yöneticisinin görev ve sorumluluklarını derinlemesine kavrayacaksınız. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz iş türlerini size tanıtacağız. Program boyunca, Google’da çalışan proje yöneticilerinden dersler alacaksınız. Bu yöneticiler size sundukları çok boyutlu eğitim sayesinde işteyken uygulayabileceğiniz beceriler edinmenize yardımcı olacaklar.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Çeşitli sektörlerde proje yönetimi becerilerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanımlama
Proje yönetimi yaşam döngüsünü açıklama ve farklı program yönetimi metodolojilerini karşılaştırma
Kurumsal yapının ve kültürün ne olduğunu tanımlama ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediğini açıklama.
Skills you will gain
- Kurum Kültürü
- Proje Yönetimi
- Değişim Yönetimi
- Stratejik Düşünme
- Kariyer Gelişimi
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Proje yönetimi kariyerine adım atma
Programın yapısını, proje yönetiminin ne olduğunu, bir proje yöneticisinin ne iş yaptığını, önceki iş deneyimlerinden edindiğiniz becerileri proje yönetimi pozisyonlarında nasıl kullanacağınızı, bu sertifikayı tamamladıktan sonra ne tür proje yönetimi pozisyonlarını üstlenebileceğinizi ve bu pozisyonları nerede bulabileceğinizi öğreneceksiniz.
Etkili bir proje yöneticisi olmak
Bu bölümde, proje yöneticilerinin çalıştıkları kurumlara ve ekiplerine nasıl değer kattığını, proje yöneticisinin rol ve sorumluluklarının neler gerektirdiğini ve başarılı olmak için hangi temel becerilere ihtiyacı olduğunu öğreneceksiniz.
Proje yönetimi yaşam döngüsü ve metodolojileri
Bu kısımda, proje yaşam döngüsünün aşamalarını, bu aşamalardaki görevleri ve bunları tamamlamanın neden önemli olduğunu öğreneceksiniz. Aynı zamanda farklı proje yönetimi metodolojileri ve yaklaşımlarını görecek, belli bir projede hangisinin en etkili olacağını öğreneceksiniz.
Kurumsal yapı ve kültür
Yaygın kurumsal yapılar ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediği, kurumsal kültürün proje yönetimini nasıl etkilediği ve bir proje yöneticisinin değişim yönetimi sürecine nasıl katkıda bulunduğu hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca dilerseniz, iş aramaya hazırlanmanıza yardımcı olacak stratejinizi ve profesyonel ağınızı geliştirmeye başlayabilirsiniz.
Reviews
- 5 stars93.71%
- 4 stars5.55%
- 3 stars0.48%
- 1 star0.24%
TOP REVIEWS FROM PROJE YÖNETIMININ TEMELLERI
Very good and clearly explained, an engaging course.
Very very exciting and well-organized course. Thanks alot !!
Hiç sıkılmadan öğrenebileceğiniz, içeriği dolu dolu geçen eğitici bir eğitim.
Google çalışanlarına bu değerli bilgileri benimle paylaştıkları için teşekkür ederim .
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
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