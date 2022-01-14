About this Course

16,581 recent views
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Course 1 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Çeşitli sektörlerde proje yönetimi becerilerini, görevlerini ve sorumluluklarını tanımlama

  • Proje yönetimi yaşam döngüsünü açıklama ve farklı program yönetimi metodolojilerini karşılaştırma

  • Kurumsal yapının ve kültürün ne olduğunu tanımlama ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediğini açıklama.

Skills you will gain

  • Kurum Kültürü
  • Proje Yönetimi
  • Değişim Yönetimi
  • Stratejik Düşünme
  • Kariyer Gelişimi
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(5,256 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

Proje yönetimi kariyerine adım atma

3 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Etkili bir proje yöneticisi olmak

4 hours to complete
11 videos (Total 36 min), 5 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Proje yönetimi yaşam döngüsü ve metodolojileri

3 hours to complete
8 videos (Total 39 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Kurumsal yapı ve kültür

4 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 9 readings, 4 quizzes

Reviews

TOP REVIEWS FROM PROJE YÖNETIMININ TEMELLERI

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Google Proje Yönetimi

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