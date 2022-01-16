BA
Jan 15, 2022
It was a wonderfull course. I really appreciate efford of Google project and prgram managers. This work you have done together is very valuable. Thank you.. :)
YT
Jan 16, 2022
It was a very instructive and valuable training for me, I wish the whole team a good work :)
By Burhan A•
Jan 16, 2022
It was a wonderfull course. I really appreciate efford of Google project and prgram managers. This work you have done together is very valuable. Thank you.. :)
By Yusuf T•
Jan 17, 2022
It was a very instructive and valuable training for me, I wish the whole team a good work :)
By Muhammed C D•
Jan 29, 2022
Harika bir kurstu. Bana birçok bilgi ve yeni bir bakış açısı kazandırdı. Proje temellerine dair pek çok kavram ve işlevleri öğrendim.
It was a great course. It gave me a lot of information and a new perspective. I learned many concepts and functions about the projects .
By Özgen K•
Jan 9, 2022
Gayet güzel bir giriş seviyesi dersti. Gerçek hayattan örneklerden neyin doğru neyin yanlış proje yönetimi olduğunu düşünerek bayağı bir sınıflandırma yaptım. Sonraki modüllerde daha detaylı göreceğimiz konular için epey heyecanlıyım.
By Sema T•
Jan 24, 2022
Yeni bir sektöre adım atma sürecinde Caursera'dan aldığım Proje Yönetiminin Temelleri kursu güçlü ve zayıf yönlerimi anlamama yardımcı oldu. Bu kurs bana güven verdi. Anlatım açık ve anlaşılırdı .Teşekkür ederim .
By İpek Ö•
Jan 10, 2022
Çok faydalı bir kurstu. Özellikle meslek hakkında Google çalışanlarından bilgi edinmek çok güzeldi. Proje yöneticiliğine v daha fazlasına dair pek çok bilgi edindim.
By Sena A•
Jan 24, 2022
Everything was awesome. Thank you for this course .This course made me aware of my own skills and qualifications of a new field.
By Çağrı D•
Apr 6, 2022
Gerçekten iş hayatımda çok yararlı bir yere sahip olacağını düşündüğüm bir sertifika programıydı. Çok zevk aldım her dersden
By Firdevs E Ç•
Jan 15, 2022
Google çalışanlarına bu değerli bilgileri benimle paylaştıkları için teşekkür ederim .
By Zeynep E•
Feb 4, 2022
Hiç sıkılmadan öğrenebileceğiniz, içeriği dolu dolu geçen eğitici bir eğitim.
By GhoulYabani•
Jan 23, 2022
Çok güzeldi. Yeni bir meslek dalına harika bir giriş yapmış bulundum.
By Didem B•
Jan 24, 2022
Harika bir kurstu. Bana pek çok bilgi ve yeni bir bakış açısı kattı.
By Furkan K•
Feb 3, 2022
It was a perfect brief explanation of basis of Project Management.
By Melissa C•
Jan 23, 2022
it was a very nice course, i have learned a lot thank you so much.
By Samet A•
Mar 18, 2022
Very very exciting and well-organized course. Thanks alot !!
By BANU Y•
Jan 13, 2022
Proje temellerine dair pek çok kavram ve işlevleri öğrendim.
By Serkan Y•
Jan 22, 2022
Çok yararlı, detaylı ve anlaşılabilir bir kurs. Tebrikler.
By Beril B•
Jan 25, 2022
Very good and clearly explained, an engaging course.
By Deleted A•
Jan 10, 2022
It was great for a start. It went on smoothly.
By Meryem R D•
Jan 21, 2022
Çok keyifli bir başlangıçtı.
By Gökhan B•
Jan 29, 2022
A great course with depth.
By Edanur Ç•
Feb 27, 2022
Harika bir program oldu
By Uğur Y•
Mar 26, 2022
Kaliteli bir eğitim
By Recep•
Jan 31, 2022
Balanced and great!
By Aziz R D•
Jan 21, 2022
HARİKA 👏👏👏