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Back to Proje Yönetiminin Temelleri

Learner Reviews & Feedback for Proje Yönetiminin Temelleri by Google

4.9
stars
376 ratings
28 reviews

About the Course

Bu kurs, sizi, proje yönetiminde giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmanız için gereken becerileri kazandırmaya yönelik altı kursluk serinin ilkidir. Proje yöneticileri, çalıştıkları kurumların başarılı olmasına yardımcı olmak için kritik projelerin yönetilmesinde, planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynar. Bu kursta, temel proje yönetimi terminolojisini keşfedecek ve bir proje yöneticisinin görev ve sorumluluklarını derinlemesine kavrayacaksınız. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra başvurabileceğiniz iş türlerini size tanıtacağız. Program boyunca, Google’da çalışan proje yöneticilerinden dersler alacaksınız. Bu yöneticiler size sundukları çok boyutlu eğitim sayesinde işteyken uygulayabileceğiniz beceriler edinmenize yardımcı olacaklar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok. Bu kursun sonunda şunları yapabileceksiniz: - Proje yönetimini tanımlama ve bir projenin ne olduğunu açıklama. - Çeşitli sektörlerdeki proje yönetimi pozisyonlarını ve sorumluluklarını inceleme. - Bir proje yöneticisinin başarılı olmasına yardımcı olan temel becerileri ayrıntılı olarak açıklama. - Bir projenin yaşam döngüsünü tanımlama ve her aşamanın önemini açıklama. - Farklı program yönetimi metodolojilerini ve yaklaşımlarını karşılaştırma ve belli bir projede hangisinin en etkili olduğunu belirleme. - Kurumsal yapı ve kültürün ne olduğunu tanımlama ve bunların proje yönetimini nasıl etkilediğini açıklama. - Değişim yönetimini tanımlama ve proje yöneticisinin bu süreçteki rolünü açıklama....

Top reviews

BA

Jan 15, 2022

It was a wonderfull course. I really appreciate efford of Google project and prgram managers. This work you have done together is very valuable. Thank you.. :)

YT

Jan 16, 2022

It was a very instructive and valuable training for me, I wish the whole team a good work :)

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1 - 25 of 31 Reviews for Proje Yönetiminin Temelleri

By Burhan A

Jan 16, 2022

It was a wonderfull course. I really appreciate efford of Google project and prgram managers. This work you have done together is very valuable. Thank you.. :)

By Yusuf T

Jan 17, 2022

It was a very instructive and valuable training for me, I wish the whole team a good work :)

By Muhammed C D

Jan 29, 2022

Harika bir kurstu. Bana birçok bilgi ve yeni bir bakış açısı kazandırdı. Proje temellerine dair pek çok kavram ve işlevleri öğrendim.

It was a great course. It gave me a lot of information and a new perspective. I learned many concepts and functions about the projects .

By Özgen K

Jan 9, 2022

Gayet güzel bir giriş seviyesi dersti. Gerçek hayattan örneklerden neyin doğru neyin yanlış proje yönetimi olduğunu düşünerek bayağı bir sınıflandırma yaptım. Sonraki modüllerde daha detaylı göreceğimiz konular için epey heyecanlıyım.

By Sema T

Jan 24, 2022

Yeni bir sektöre adım atma sürecinde Caursera'dan aldığım Proje Yönetiminin Temelleri kursu güçlü ve zayıf yönlerimi anlamama yardımcı oldu. Bu kurs bana güven verdi. Anlatım açık ve anlaşılırdı .Teşekkür ederim .

By İpek Ö

Jan 10, 2022

Çok faydalı bir kurstu. Özellikle meslek hakkında Google çalışanlarından bilgi edinmek çok güzeldi. Proje yöneticiliğine v daha fazlasına dair pek çok bilgi edindim.

By Sena A

Jan 24, 2022

Everything was awesome. Thank you for this course .This course made me aware of my own skills and qualifications of a new field.

By Çağrı D

Apr 6, 2022

Gerçekten iş hayatımda çok yararlı bir yere sahip olacağını düşündüğüm bir sertifika programıydı. Çok zevk aldım her dersden

By Firdevs E Ç

Jan 15, 2022

Google çalışanlarına bu değerli bilgileri benimle paylaştıkları için teşekkür ederim .

By Zeynep E

Feb 4, 2022

Hiç sıkılmadan öğrenebileceğiniz, içeriği dolu dolu geçen eğitici bir eğitim.

By GhoulYabani

Jan 23, 2022

Çok güzeldi. Yeni bir meslek dalına harika bir giriş yapmış bulundum.

By Didem B

Jan 24, 2022

Harika bir kurstu. Bana pek çok bilgi ve yeni bir bakış açısı kattı.

By Furkan K

Feb 3, 2022

It was a perfect brief explanation of basis of Project Management.

By Melissa C

Jan 23, 2022

it was a very nice course, i have learned a lot thank you so much.

By Samet A

Mar 18, 2022

Very very exciting and well-organized course. Thanks alot !!

By BANU Y

Jan 13, 2022

Proje temellerine dair pek çok kavram ve işlevleri öğrendim.

By Serkan Y

Jan 22, 2022

Çok yararlı, detaylı ve anlaşılabilir bir kurs. Tebrikler.

By Beril B

Jan 25, 2022

Very good and clearly explained, an engaging course.

By Deleted A

Jan 10, 2022

It was great for a start. It went on smoothly.

By Meryem R D

Jan 21, 2022

​Çok keyifli bir başlangıçtı.

By Gökhan B

Jan 29, 2022

A great course with depth.

By Edanur Ç

Feb 27, 2022

Harika bir program oldu

By Uğur Y

Mar 26, 2022

Kaliteli bir eğitim

By Recep

Jan 31, 2022

Balanced and great!

By Aziz R D

Jan 21, 2022

H​ARİKA 👏👏👏

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