About this Course

54,975 recent views
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Course 6 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 32 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Projenin özeti, hedefleri, kapsamı, faydaları ve maliyetleri gibi önemli bilgileri ekleyerek proje başlatma belgesini hazırlayın.

  • Projedeki görevleri belirlemek ve bu görevler ile ara hedefleri proje planına yerleştirmek için proje belgelerini inceleyin ve araştırma yapın.

  • Determine quality standards and evaluate against those standards to ensure that the project is achieving the required level of quality.

  • Verileri açıklamak amacıyla çeşitli anlatım stratejileri kullanarak etkili paydaş raporları hazırlama.

Skills you will gain

  • Kalite Yönetimi
  • Paydaş Yönetimi
  • Etkili İletişim
  • Problem Çözme
  • Proje Yönetimi
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 6 of 6 in the
Google Proje Yönetimi
Beginner Level
Approx. 32 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

Projeyi başlatma

8 hours to complete
11 videos (Total 46 min), 7 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

9 hours to complete

Proje planı oluşturma

9 hours to complete
12 videos (Total 53 min), 2 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

Kaliteyi koruma

7 hours to complete
13 videos (Total 57 min), 1 reading, 11 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

Paydaşlarla etkili iletişim kurma

8 hours to complete
16 videos (Total 56 min), 7 readings, 9 quizzes

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

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