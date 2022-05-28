Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'nın bitirme kursunda proje yönetimine dair şimdiye kadar edindiğiniz tüm bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulacaksınız. Öğrencilerin son kursa başlamadan evvel önceki beş kursu tamamlamalarını öneririz çünkü bu kursta yer alan etkinlikleri tamamlamak için gereken temel bilgiler önceki kurslarda işleniyor.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Projenin özeti, hedefleri, kapsamı, faydaları ve maliyetleri gibi önemli bilgileri ekleyerek proje başlatma belgesini hazırlayın.
Projedeki görevleri belirlemek ve bu görevler ile ara hedefleri proje planına yerleştirmek için proje belgelerini inceleyin ve araştırma yapın.
Determine quality standards and evaluate against those standards to ensure that the project is achieving the required level of quality.
Verileri açıklamak amacıyla çeşitli anlatım stratejileri kullanarak etkili paydaş raporları hazırlama.
Skills you will gain
- Kalite Yönetimi
- Paydaş Yönetimi
- Etkili İletişim
- Problem Çözme
- Proje Yönetimi
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Projeyi başlatma
Proje gereksinimlerini belirlemek, paydaşları değerlendirmek ve karşılaştığınız problemleri çözebilmek için proje belgelerini ve destekleyici materyalleri analiz etmeyi öğreneceksiniz. Proje başlatma belgesini tamamlayacak ve bu belgeyi projenin kapsamı ve hedefleri konusunda paydaşları ortak bir paydada buluşturmak için araç olarak kullanabileceksiniz. Proje hedeflerinizi SMART hale getirmek için hedefleri somut ve belirli hale getirecek ve proje hedeflerine öncelik vermelerini sağlamak için paydaşlarla iletişimde etkili müzakere becerilerini kullanacaksınız.
Proje planı oluşturma
Görevleri ve ara hedefleri belirlemek için proje belgelerini inceleyecek, internette araştırmalar yürütecek, önemli konuşmaları analiz edecek ve sonra bunları bir proje planında belgeleyecek ve önceliklendireceksiniz. Ayrıca proje görevleri için doğru zaman tahminleri yapmayı sağlayan etkili iletişim tekniklerini uygulayacaksınız.
Kaliteyi koruma
Projenin istenilen kalite seviyesine ulaştığından emin olmak için kalite yönetimi standartlarını belirlemeyi ve bu standartları referans alarak projeyi değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Değerlendirme soruları ile anket soruları arasındaki farkı inceleyip nitel verileri etkili bir şekilde paylaşmayı öğreneceksiniz. Ayrıca katılımı, hesap verebilirliği ve pozitif gündemi teşvik ederek verimli bir retrospektif toplantısı gerçekleştirmeye yönelik stratejileri öğreneceksiniz.
Paydaşlarla etkili iletişim kurma
Proje sorunlarını paydaşlara iletmeyi ve eskale etmenin yanı sıra etkili raporlama stratejileri aracılığıyla etkinizi göstermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca geçmişte dahil olduğunuz projeleri düşünerek, bir “asansör konuşması” yazarak ve yaygın sorular için cevaplar hazırlayarak proje yönetimi alanında bir iş görüşmesine hazırlanacaksınız.
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
Proje yöneticisi nedir?
Neden proje yönetiminde bir kariyere başlamalısınız?
Bu sertifika programı, hangi işlere hazırlanmama yardımcı olacak?
Müfredat kapsamında hangi araçlar ve platformlar öğretiliyor?
Kursları belirli bir sıraya göre takip etmem gerekiyor mu?
Bu sertifikayı almak, Project Management Institute sertifikalarına hazırlanmama yardımcı olacak mı?
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