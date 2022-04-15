Learner Reviews & Feedback for Bitirme Projesi: Proje Yönetimini Gerçek Dünyada Uygulamak by Google
About the Course
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı'nın bitirme kursunda proje yönetimine dair şimdiye kadar edindiğiniz tüm bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulacaksınız. Öğrencilerin son kursa başlamadan evvel önceki beş kursu tamamlamalarını öneririz çünkü bu kursta yer alan etkinlikleri tamamlamak için gereken temel bilgiler önceki kurslarda işleniyor.
Kursun ilerleyen aşamalarında, gerçek dünyayı yansıtan bir senaryoyu inceleyecek, bu senaryodaki bir proje yöneticisini "gözlemleyecek" ve onlarca uygulamalı etkinliği tamamlayacaksınız. Bu kurstan sonra:
- proje gereksinimlerini belirlemek ve paydaşları değerlendirmek amacıyla proje belgelerini analiz edebilecek,
- proje başlatma belgesini tamamlayarak projenin kapsamı ve hedefleri konusunda paydaşları ortak bir paydada buluşturmak için araç olarak kullanabilecek,
- görevleri ve ara hedefleri belirleyerek hazırladığınız proje planında belgeleyebilecek ve önceliklendirebilecek,
- kalite yönetimi standartlarını tanımlayabilecek ve kalitatif yani nitel verileri nasıl etkin bir şekilde paylaşabileceğinizi keşfedecek,
- ve etkili raporlama yoluyla projenizin etkisini gösterebileceksiniz.
Bu kursun sonunda paydaşları ve ekipleri yönetme, plan oluşturma ve proje ayrıntılarını paylaşma gibi program boyunca geliştirdiğiniz becerileri sergilediğiniz, proje yönetimi eserlerinden oluşan bir portföy hazırlamış olacaksınız. Bu eserler proje yönetimi alanında iş başvurularında bulunurken talip olduğunuz işler için gerekli yeterliklere sahip olduğunuzu göstermenize yarar. Proje yönetimi pozisyonları için gireceğiniz iş görüşmelerine daha iyi hazırlanmak amacıyla geçmiş projeleriniz üzerine düşünecek, bir "asansör konuşması" hazırlayacak ve yaygın iş görüşmesi soruları için hazırlık yapacaksınız. Halihazırda Google’da çalışan proje yöneticileri hedeflerinize ulaşmanız için gereken uygulamalı yaklaşımları, araçları ve kaynakları size sunmaya ve öğretmeye devam edecekler.
Bu programı tamamladıktan sonra proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaksınız. Ayrıca işverenler tarafından tanınan bir kurs tamamlama sertifikası elde etme fırsatına sahip olacaksınız....
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1 - 2 of 2 Reviews for Bitirme Projesi: Proje Yönetimini Gerçek Dünyada Uygulamak
By Deleted A
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Apr 15, 2022
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By Özgür G
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May 11, 2022
I had problems understanding what should I do for a big amount of time. But the course is very immersive and I tried my best on all the assignments.