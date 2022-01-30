Learner Reviews & Feedback for Çevik Proje Yönetimi by Google
About the Course
Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın beşinci kursundasınız. Bu kurs Scrum çerçevesi dahil olmak üzere Çevik Proje Yönetiminin tarihini, yaklaşımını ve felsefesini ele alır. Çevik Proje Yönetimi ile diğer proje yönetimi yaklaşımlarını birbirinden nasıl ayırt edeceğinizi ya da birlikte kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Kursta ilerledikçe Scrum hakkında daha fazla bilgi edinecek, Scrum ayaklarını ve değerlerini keşfedecek ve Scrum ekibindeki temel rolleri karşılaştıracaksınız. Ürün iş listesi oluşturmayı, yönetmeyi ve iyileştirmeyi öğrenecek; değer odaklı Çevik teslimat stratejileri uygulamayı ve değer yol haritası hazırlamayı keşfedeceksiniz. Scrum ekibi için beş önemli Scrum etkinliğini etkili bir şekilde düzenlemeyi, çalıştığınız kurumda Çevik veya Scrum yaklaşımını kullanmaya başlamayı ve bir Çevik ekibine koçluk yapmaya yönelik stratejileri öğreneceksiniz. Son olarak Çevik Proje Yönetimi pozisyonları bulmanın ve bu pozisyonlara kabul edilmenin yollarını öğreneceksiniz. Halihazırda Google’da çalışan proje yöneticileri, hedeflerinize ulaşmanız için gereken uygulamalı yaklaşımları, araçları ve kaynakları size sunmaya ve öğretmeye devam edecekler.
Bu programı tamamlayan öğrenciler proje yöneticisi olarak giriş seviyesindeki pozisyonlara başvurmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Herhangi bir deneyiminiz olmasına gerek yok.
Bu kursun sonunda:
- Değerleri ve ilkeleriyle birlikte Çevik Proje Yönetimi yaklaşımını ve felsefesini açıklayabileceksiniz.
- Scrum ayaklarını ve bu ayakların Scrum değerlerini nasıl desteklediklerini açıklayabileceksiniz.
- Scrum ekibindeki temel rolleri ve bunları neyin etkili kıldığını belirleyip karşılaştırabileceksiniz.
- Ürün İş Listesi oluşturup yönetebilecek ve İş Listesi İyileştirme sürecini uygulayabileceksiniz.
- Beş önemli Scrum etkinliğini tanımlayıp ve her etkinliğin Scrum ekibi için nasıl hazırlanacağını açıklayabileceksiniz.
- Değer odaklı Çevik teslimat stratejilerini uygulayıp bir değer yol haritası hazırlayabileceksiniz.
- Çevik ekibine nasıl koçluk yapılacağını açıklayıp karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceksiniz.
- Başvurabileceğiniz Çevik Proje Yönetimi pozisyonlarını aramayı ve başarılı bir iş görüşmesi için nasıl hazırlanmanız gerektiğini öğreneceksiniz....