Learner Reviews & Feedback for Инициирование и планирование проектов by University of California, Irvine
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About the Course
Курсы по специализации «Введение в принципы и практику управления проектами» — обязательное условие для получения сертификата по прикладному управлению проектами Калифорнийского университета в Ирвайне (University of California, Irvine, UCI).
Для успешного осуществления проектов требуется тщательное предварительное планирование. В этом курсе вы узнаете о ключевых ролях и обязанностях руководителя проекта и проектной команды. Вы также научитесь отвечать на некоторые ключевые вопросы заранее, что поможет вам достичь целей проекта: Какие задачи решит этот проект? Почему этот проект важен? Кто получает выгоду от этого проекта? Как мы будем планировать успешные результаты?
По завершении этого курса вы сможете:
1. Определять ключевые характеристики проекта
2. Определять основные ограничения проекта
3. Определять роль и обязанности руководителя проекта
4. Определять организационные структуры проекта
5. Понимать определение стейкхолдера проекта
6. Определять стейкхолдеров проекта
7. Определять информационные потребности стейкхолдеров проекта
8. Определять ответственность за управление стейкхолдерами и контроль вовлеченности
стейкхолдеров
9. Определять цель использования устава проекта
10. Резюмировать ключевые элементы плана проекта
11. Определять общие источники конфликтов в среде проекта
12. Описывать разницу между авторитетом и влиянием...