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Learner Reviews & Feedback for Инициирование и планирование проектов by University of California, Irvine

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About the Course

Курсы по специализации «Введение в принципы и практику управления проектами» — обязательное условие для получения сертификата по прикладному управлению проектами Калифорнийского университета в Ирвайне (University of California, Irvine, UCI). Для успешного осуществления проектов требуется тщательное предварительное планирование. В этом курсе вы узнаете о ключевых ролях и обязанностях руководителя проекта и проектной команды. Вы также научитесь отвечать на некоторые ключевые вопросы заранее, что поможет вам достичь целей проекта: Какие задачи решит этот проект? Почему этот проект важен? Кто получает выгоду от этого проекта? Как мы будем планировать успешные результаты? По завершении этого курса вы сможете: 1. Определять ключевые характеристики проекта 2. Определять основные ограничения проекта 3. Определять роль и обязанности руководителя проекта 4. Определять организационные структуры проекта 5. Понимать определение стейкхолдера проекта 6. Определять стейкхолдеров проекта 7. Определять информационные потребности стейкхолдеров проекта 8. Определять ответственность за управление стейкхолдерами и контроль вовлеченности стейкхолдеров 9. Определять цель использования устава проекта 10. Резюмировать ключевые элементы плана проекта 11. Определять общие источники конфликтов в среде проекта 12. Описывать разницу между авторитетом и влиянием...
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