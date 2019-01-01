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Back to Составление бюджета и графиков проектов

Learner Reviews & Feedback for Составление бюджета и графиков проектов by University of California, Irvine

About the Course

Хороший график помогает всем членам команды работать сообща для достижения целей проекта. Бюджет с реалистичными ограничениями на издержки также является неотъемлемой основой любого проекта. В этом курсе вы научитесь планировать и соблюдать временные и финансовые ограничения, чтобы обеспечить успех ваших проектов. По окончании этого курса вы сможете: 1. Определять потребности проекта в ресурсах 2. Раскладывать пакеты работ на операции 3. Определять, что нужно для оценки продолжительности операции 4. Определять контрольные события и составлять график контрольных событий 5. Определять критический путь и рассчитывать временной резерв 6. Объяснять цель использования опережений и задержек в графике проекта 7. Оценивать количество и стоимость ресурсов, необходимых для выполнения операций по проекту 8. Выбирать один из трех наиболее используемых методов оценки затрат для определения бюджета проекта 9. Использовать матрицу ответственности для распределения обязанностей 10. Распознавать компоненты плана управления качеством проекта...
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