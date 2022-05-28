إدارة سلسلة الإمداد (Supply Chain Management) هي واحدة من أهم طرق الإدارة الحديثة التي تلعب دوراً مهماً وفعالاً في بقاء ونجاح الشركات، وذلك لأنها تعتبر الإدارة المسؤولة عن التدفق الانسيابي للمواد الخام والخدمات والمعلومات بين العناصر المختلفة للسلسلة (Chain)، وبالتالي لخروج منتجٍ نهائي (Final Product) ناجح يحقق للشركات ميزة تنافسية في السوق.
إدارة سلاسل الإمداد | Supply Chain ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات الإدارة
What you will learn
استعراض المراحل التي تمر بها سلسلة الإمداد
فهم أهمية إدارة سلسلة الإمداد
شرح العناصر والمحركات المكونة لإدارة سلسلة الإمداد
Skills you will gain
- إدارة المخزون
- إدارة سلاسل الإمداد
خبرة في أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة سلاسل الإمداد (Supply Chain Management)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح العناصر والمحركات المكونة لإدارة سلسلة الإمداد، فهم أهمية إدارة سلسلة الإمداد، استعراض المراحل التي تمر بها سلسلة الإمداد.
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