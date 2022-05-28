About this Course

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Beginner Level

خبرة في أساسيات الإدارة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • استعراض المراحل التي تمر بها سلسلة الإمداد

  • فهم أهمية إدارة سلسلة الإمداد

  • شرح العناصر والمحركات المكونة لإدارة سلسلة الإمداد

Skills you will gain

  • إدارة المخزون
  • إدارة سلاسل الإمداد
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة في أساسيات الإدارة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

إدارة سلاسل الإمداد (Supply Chain Management)

2 hours to complete
10 videos (Total 46 min), 1 reading, 7 quizzes

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