About this Course

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Approx. 12 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Technion - Israel Institute of Technology

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

الاسبوع الاول - مقدمة للتقانة النانويّة الجزء الأول

1 hour to complete
3 videos (Total 32 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الاسبوع الثاني - مقدمة للتقانة النانويّة الجزء الثاني

2 hours to complete
3 videos (Total 73 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الاسبوع الثالث - مقدمة لعلم وتقانة المستشعرات

2 hours to complete
4 videos (Total 50 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الاسبوع الرابع - المستشعرات المستندة الى جسيمات النانو الفلزية

2 hours to complete
5 videos (Total 75 min)

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