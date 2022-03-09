By HUI M L•
Mar 9, 2022
这是一堂很不错的课，增加了我对说话的技巧与认知。唯一的缺点在于同学们之间的评分时间太长，不像其他课程那样可以跟着我们的进度，即使我们很早已完成课业，但还是得等到期限才能真正的算完成，而且我们的成绩还会因为一些同学的评分而受影响。考题方面，不知是不是为了加强我们的印象而刻意出下一堂课才教到的学问，所以当下回答考题时会觉得很纳闷因为都无从选择。所以，正打算读这堂课的朋友们，这真的是很不错的一门知识，如果面对无人评分问题时，不要急，因为到期限会开放让你评其他同学的课业了。如果发现考题完全没看过，不要慌，因为在下堂课会教到，到时再回去补做错的考题。希望我的评语对大家有帮助，谢谢。
By Arthur.Ni•
Apr 10, 2018
坦白说，具体内容太少，充满了重复却缺乏设计的内容。 大约一张A4纸就可以把所有的内容讲清楚了。
同样一些内容“简洁”的课程，却可以讲的很深入。
By LEOW C S•
Jun 7, 2017
The lecturer is able to demonstrate the skills. However, the cases in counselling is over focused on student based. It would be great of variety of cases including work related issues are address. Well done
By ChunChieh L•
Sep 20, 2019
很好的課程，影片演示、理論技巧介紹都很到位，功課安排也很妥當。
唯一的缺陷大概就是缺乏助教給予實質回饋吧
畢竟諮商這種東西可不是照本宣科就可以學會的。
另外，希望貴學校、老師還能繼續開設更多基礎的諮商課程。
By 王刚•
Oct 12, 2017
案例形式活泼，陈老师语言幽默，讲解细致。学过之后对心理咨询有了一定的认识，而且确实对与人交往也有很大帮助。
By 谢涵博•
Jan 31, 2018
浅显、易懂、贴近生活，理论也非常有价值，与心理咨询专业教材上的许多理论知识非常符合。
By yang y•
Jan 24, 2018
陈老师非常棒，上完课程受益匪浅
By 侯治祥•
Aug 1, 2017
內容很棒，學到很多談話技術。
By {{ k }•
May 13, 2017
Awesome!
By Robin L•
Feb 15, 2022
特别实用
By 王珺•
Oct 17, 2019
内容非常好，就是作业评价太慢了
By ZIYU W•
Feb 11, 2020
peer review cannot work