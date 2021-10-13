AA
Nov 8, 2021
Отличный базовый курс для человека, планирующего начать работать в сфере ИТ. Рекомендую!
IK
Jun 20, 2021
Very nice serious and practical course and instructors!
By Hayk G•
Oct 13, 2021
Курс отличный, рекомендую для начинающих и для тех, кто когда ты изучал основы компьютерный техники, но по каким то причинам оставил изучат. Спасибо "Google Coursera" команду за работу и за этот учебный курс.
By Аникина Т С•
Jan 3, 2022
Я просмотрела еще не все видео, но здесь затрагиваются многие основы разной сферы, что очень круто. И ОС, и мобильные телефоны, сам ПК и его внутренности. Документация. Удаленное подключение и применение его даже на практике, что вообще я еще нигде не встречала, а оно очень важно я считаю. Сколько я смотрела видео, было очень интересно и приятно смотреть и ни разу мне не было скучно, как-то умело преподносят информацию, что ты прям фокусируешься на видео. Плюс истории о себе этих людей делают будто вас немного ближе. В общем и целом, ничего подобного еще не видела и мне очень понравился данный курс.
By Юлия С•
Oct 25, 2021
Спасибо, что предоставляете возможность для обучения всем. Это очень полезный опыт. Курс был вполне объемным и насыщеным информацией, что-то я уже знала, а что-то забыла. Ваш курс помог обногвить мои знания. Буду продолжать!!!
By Дмитрий М•
Apr 24, 2022
I thought this course was too simple, but as a review of what I learned earlier in college, it is quite suitable. Also, the course will be useful for complete beginners in the field of IT and technical support.
By Vasiliy R K•
Oct 16, 2021
Отличный курс. Повестоввание отлично готовит к предстоящему погружению в специализацию, Спасибо!!!
By Григо р•
Nov 9, 2021
Отличный базовый курс для человека, планирующего начать работать в сфере ИТ. Рекомендую!
By Igor K•
Jun 21, 2021
Very nice serious and practical course and instructors!
By Korfsky A•
Mar 8, 2022
Было очень круто и интересно, спасибо!
By Воронин Д В•
Sep 17, 2021
Отличный курс! Все просто и понятно!
By ALEKSEY P•
May 19, 2022
Отлично все рассказано и показано.
By Denis S•
Apr 12, 2022
Начни в IT с самых азов
By Max E•
Sep 18, 2021
Было интересно, спасибо
By Литвиненко Н Д•
Oct 25, 2021
Прекрасный курс
By Richy W•
Apr 23, 2022
отличный!
By Бобов П А•
Jan 6, 2022
отлично!
By Нурсултан Т•
May 23, 2021
супер
By Шарифуллина Э М•
Dec 26, 2021
нормас