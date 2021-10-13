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Learner Reviews & Feedback for Основы технической поддержки by Google

4.9
stars
126 ratings
17 reviews

About the Course

Это первый курс программы, которая должна подготовить вас к роли специалиста IT-поддержки начального уровня. В нем вы познакомитесь с миром информационных технологий (или IT) и различными его компонентами, такими как аппаратное обеспечение компьютера, Интернет, ПО, устранение неполадок и поддержка клиентов. Мы покажем, как проходит собеседование для технического специалиста, и расскажем, как лучше к нему подготовиться. Курс охватывает целый ряд тем из сферы IT. Пройдя его, вы поймете, чего ждать от этой программы. К концу этого курса вы: ● поймете, как устроена двоичная система счисления; ● соберете компьютер с нуля; ● выберете операционную систему и установите ее на компьютер; ● разберетесь, что такое Интернет, как он работает и какое влияние оказывает на современный мир; ● узнаете, как создаются приложения и как они работают "под капотом" компьютера; ● научитесь использовать методологии решения проблем и навыки коммуникации, необходимые в сфере информационных технологий....

Top reviews

AA

Nov 8, 2021

Отличный базовый курс для человека, планирующего начать работать в сфере ИТ. Рекомендую!

IK

Jun 20, 2021

Very nice serious and practical course and instructors!

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1 - 17 of 17 Reviews for Основы технической поддержки

By Hayk G

Oct 13, 2021

Курс отличный, рекомендую для начинающих и для тех, кто когда ты изучал основы компьютерный техники, но по каким то причинам оставил изучат. Спасибо "Google Coursera" команду за работу и за этот учебный курс.

By Аникина Т С

Jan 3, 2022

Я просмотрела еще не все видео, но здесь затрагиваются многие основы разной сферы, что очень круто. И ОС, и мобильные телефоны, сам ПК и его внутренности. Документация. Удаленное подключение и применение его даже на практике, что вообще я еще нигде не встречала, а оно очень важно я считаю. Сколько я смотрела видео, было очень интересно и приятно смотреть и ни разу мне не было скучно, как-то умело преподносят информацию, что ты прям фокусируешься на видео. Плюс истории о себе этих людей делают будто вас немного ближе. В общем и целом, ничего подобного еще не видела и мне очень понравился данный курс.

By Юлия С

Oct 25, 2021

Спасибо, что предоставляете возможность для обучения всем. Это очень полезный опыт. Курс был вполне объемным и насыщеным информацией, что-то я уже знала, а что-то забыла. Ваш курс помог обногвить мои знания. Буду продолжать!!!

By Дмитрий М

Apr 24, 2022

I thought this course was too simple, but as a review of what I learned earlier in college, it is quite suitable. Also, the course will be useful for complete beginners in the field of IT and technical support.

By Vasiliy R K

Oct 16, 2021

Отличный курс. Повестоввание отлично готовит к предстоящему погружению в специализацию, Спасибо!!!

By Григо р

Nov 9, 2021

Отличный базовый курс для человека, планирующего начать работать в сфере ИТ. Рекомендую!

By Igor K

Jun 21, 2021

Very nice serious and practical course and instructors!

By Korfsky A

Mar 8, 2022

Было очень круто и интересно, спасибо!

By Воронин Д В

Sep 17, 2021

Отличный курс! Все просто и понятно!

By ALEKSEY P

May 19, 2022

Отлично все рассказано и показано.

By Denis S

Apr 12, 2022

Начни в IT с самых азов

By Max E

Sep 18, 2021

Было интересно, спасибо

By Литвиненко Н Д

Oct 25, 2021

Прекрасный курс

By Richy W

Apr 23, 2022

отличный!

By Бобов П А

Jan 6, 2022

отлично!

By Нурсултан Т

May 23, 2021

супер

By Шарифуллина Э М

Dec 26, 2021

нормас

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