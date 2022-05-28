العولمة (Globalization) نظام يسعى إلى تحقيق العديد من المفاهيم، ومن أهم هذه المفاهيم، تحرير الاقتصاد وحرية حركة التجارة الخارجية، وهو مفهوم أوسع وأشمل من مجرد تدفق الأموال والسلع الأساسية؛ فالهدف هو تحقيق الترابط بين شعوب العالم، ليس اقتصادياً فحسب بل ثقافياً ومعرفياً أيضاً، وانطلاقاً من مبدأ (Globalization)، يمكن تعريف الاقتصاد المفتوح (Open Economy) أنه الانفتاح على العالم الخارجي، من خلال صادرات الدولة ووارداتها (Imports & Exports).
الاقتصاد المفتوح | The Open EconomyAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الاقتصاد والتجارة
Skills you will gain
- مفاهيم الاقتصاد المفتوح
- مبادئ الاقتصاد
خبرة في مجال الاقتصاد والتجارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الاقتصاد المفتوح
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم السياسات والإجراءات التي يمكن اتباعها لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسيتها عالمياً، شرح العوامل المسؤولة عن تحديد أسعار صرف العملة المحلية، توضيح كيفية تحديد إذا كانت الدولة مُقرضة أو مُقترضة في السوق العالمي، فهم العوامل التي تحدد أثر السياسات الداخلية والخارجية في تدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات.
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