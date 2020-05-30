في هذه الدورة التدريبية، سوف تتعلم ثلاث لغات رئيسية من لغات برمجة مواقع الويب وتصميمها: وهي HTML وCSS وJavaScript. وستقوم بإنشاء صفحة ويب باستخدام العناصر الأساسية للتحكم في التخطيط والنمط. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم صفحة الويب التي تقوم بإنشائها ميزة التفاعل.
Offered By
أساسيات مواقع الويب سريعة الاستجابة: البرمجة باستخدام HTML وCSS وJavaScriptUniversity of London
About this Course
Offered by
University of London
The University of London is a federal University which includes 18 world leading Colleges. Our distance learning programmes were founded in 1858 and have enriched the lives of thousands of students, delivering high quality University of London degrees wherever our students are across the globe. Our alumni include 7 Nobel Prize winners. Today, we are a global leader in distance and flexible study, offering degree programmes to over 50,000 students in over 180 countries. To find out more about studying for one of our degrees where you are, visit www.london.ac.uk
Goldsmiths, University of London
Championing research-rich degrees that provoke thought, stretch the imagination and tap into tomorrow’s world, at Goldsmiths we’re asking the questions that matter now in subjects as diverse as the arts and humanities, social sciences, cultural studies, computing, and entrepreneurial business and management. We are a community defined by its people: innovative in spirit, analytical in approach and open to all.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة حول الدورة التدريبية
مرحبًا بك في الدورة التدريبية الأولى في تخصص "تطوير مواقع الويب سريعة الاستجابة وتصميمها"!
HTML
نبدأ الدورة التدريبية من خلال النظر في كيفية إعداد بيئة تطوير وإنشاء شريط تنقل HTML، وكيفية تضمين الصور وإنشاء القوائم باستخدام HTML.<p> كما سنقوم بإنشاء مستندات منظمة بشكل سليم بتنسيق HTML وإلقاء نظرة على أول صفحة ويب في العالم. <p> نتطلع إلى التعاون معك هذا الأسبوع! <p> ماثيو وماركو وكيت
CSS
في هذا القسم من الدورة التدريبية، سنلقي نظرة على ربط ملفات CSS الخارجية بمستندات HTML الخاصة بك، والتحكم في الخطوط باستخدام CSS، واستخدام CSS لتخصيص تنسيق الارتباط التشعبي والتحكم في تخطيط النص. سنقوم أيضا بتثبيت مكتبة bootstrap وتنفيذ تخطيط شبكة متجاوبة - استمتع بذلك! <p> - ماثيو وماركو وكيت
بداية ملخص JavaScript
مرحبًا بك في الوحدة الثالثة من دورة "أساسيات مواقع الويب سريعة الاستجابة" التدريبية. <p>في هذه الوحدة، سنكتب برامج JavaScript بسيطة ونتعلم كيفية كتابة البرامج التي يمكنها الاستجابة لإدخال المستخدم مثل النقر على عناصر HTML. سنلقي أيضًا نظرة على وظائف JavaScript ونستخدم jQuery لمعالجة صفحات الويب.</p>وأخيرًا، ستتعلم كيفية كتابة وظائف javaScript الخاصة بك بما في ذلك الوظائف المجهولة. <p> نتطلع إلى التعاون معك هذا الأسبوع! <p> - ماثيو وماركو
التعمق في JavaScript
مرحبًا بك في الوحدة النهائية من دورة "أساسيات مواقع الويب سريعة الاستجابة" التدريبية. <p> في هذا القسم النهائي من الدورة التدريبية، سنقوم بتعريف متغيرات JavaScript ونكتب برامج JavaScript بسيطة تستخدم قيم المتغيرات وتقوم بتغييرها. </p>وسنكتب أيضًا عبارات if للتحكم في تدفق برنامج JavaScript، وسنستخدم المتغيرات المنطقية مع عبارات if وسنكتب javaScript في سياق تطبيقات الويب المعقدة بشكل معتدل. <p> استمتع! <p> - ماثيو وماركو
Reviews
- 5 stars83.33%
- 4 stars14.58%
- 1 star2.08%
TOP REVIEWS FROM أساسيات مواقع الويب سريعة الاستجابة: البرمجة باستخدام HTML وCSS وJAVASCRIPT
This course is excellent in the basics of building websites for the beginner.
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