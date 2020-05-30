About this Course

3,349 recent views
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Approx. 25 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 25 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of London

Placeholder

Goldsmiths, University of London

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(2,500 ratings)
Week
1

Week 1

21 minutes to complete

مقدمة حول الدورة التدريبية

21 minutes to complete
1 video (Total 1 min), 2 readings
6 hours to complete

HTML

6 hours to complete
10 videos (Total 50 min), 3 readings, 9 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

CSS

6 hours to complete
9 videos (Total 45 min), 2 readings, 8 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

بداية ملخص JavaScript

7 hours to complete
9 videos (Total 60 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

التعمق في JavaScript

6 hours to complete
9 videos (Total 64 min), 4 readings, 8 quizzes

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TOP REVIEWS FROM أساسيات مواقع الويب سريعة الاستجابة: البرمجة باستخدام HTML وCSS وJAVASCRIPT

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