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Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

Week 1 靜電學：電荷與電場概念簡介

6 hours to complete
9 videos (Total 126 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Week 2 會動的電荷：電流

4 hours to complete
7 videos (Total 115 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Week 3 神秘的磁場

5 hours to complete
6 videos (Total 119 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Week 4 電與磁的完美結合

4 hours to complete
6 videos (Total 90 min)

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