About this Course

2,830 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Traditional)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 10 hours to complete
Chinese (Traditional)

Instructor

Offered by

Placeholder

National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(1,411 ratings)
Week
1

Week 1

1 hour to complete

第一講 認識『職場素養』

1 hour to complete
4 videos (Total 50 min), 4 readings
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第二講 鍛鍊『溝通能力』(一)

2 hours to complete
3 videos (Total 53 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第三講 鍛鍊『溝通能力』(二)

1 hour to complete
3 videos (Total 53 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第四講 強化『心緒智能』

2 hours to complete
4 videos (Total 66 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM 職場素養 (PROFESSIONALISM)

View all reviews

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder