介紹國際職場素養的內涵及相關課題，培育學生應有的職場視野與能力，便利學生融入職場環境，迅速自新手成為高手，裕如地發揮所學與所長。
職場素養 (Professionalism)National Taiwan University
About this Course
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
第一講 認識『職場素養』
歡迎大家來到這堂課一起探討【職場素養】！你可以在第一講中，找到全部六講課程的大綱和投影片 (Powerpoint)、課程作業的互評方式、通過本課程的條件，以及常見問題集。接著我們會循序漸進地介紹職場素養的意涵，包含職場的人與事、全相的職場素養、專家與專業的定義、職場素養的核心內容，以及自我領導力的重要性。
第二講 鍛鍊『溝通能力』(一)
溝通能力是職場素養的核心內涵。你將在第二講的內容中，學到溝通能力的四項核心：『關係角度』、『內容角度』、『詞彙選擇』與『句型結構』；成功的表達需要哪些關鍵要素，最後談談肢體語言及職場社交場合的溝通原則。＊本模組含一個互評作業（Peer review assessment）＊
第三講 鍛鍊『溝通能力』(二)
在瞭解溝通的基本原理後，我將分享職場上常見的溝通挑戰，以及應對的建議；說明提問的要領、信任建立的方略，和聲相的重要性。
第四講 強化『心緒智能』
心緒智能的高低決定個人在職場情境的表現好壞。第四講中，你會認識到幾個觀念：意念與專注心、意念與身心關聯、情緒的內涵，及情緒與領導力的關聯。＊本模組含一個互評作業（Peer review assessment）＊
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 職場素養 (PROFESSIONALISM)
感到是一種緣，來到這個課程。 最近，公司裡的CEO也在帶領我們，期勉我們追求卓越、向菁英學習。\n\n我想，人生所際遇，絕非偶然，有時仿似命定安排，於此時此刻，是該有所成長。\n\n當初，我離開職場多年以後再重返職場，也是為了讓自己未來的人生有意義，所以這五年多來也真的很努力。\n\n爾後，仍然會以不忘初衷鞭策，盡己心力讓自己的生涯更美好。
I love this course and learn a lot from it. Strongly recommed.
通过陳嫦芬老师的授课，让我对高阶的职业素养有了深入的认识，期望我能像老师一样可以走入世界前列的建筑公司，成为一名有职业素养的工程师。 再次感谢陳嫦芬老师，祝好。
Nice course focusing on the essentials in work place.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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