MM
Mar 5, 2016
感到是一種緣，來到這個課程。\n\n最近，公司裡的CEO也在帶領我們，期勉我們追求卓越、向菁英學習。\n\n我想，人生所際遇，絕非偶然，有時仿似命定安排，於此時此刻，是該有所成長。\n\n當初，我離開職場多年以後再重返職場，也是為了讓自己未來的人生有意義，所以這五年多來也真的很努力。\n\n爾後，仍然會以不忘初衷鞭策，盡己心力讓自己的生涯更美好。
DA
Aug 14, 2016
very useful, very valuable.\n\nI had learn so many skills from this course.\n\nThank you for this course, and Coursera.
By Hui A T•
Sep 17, 2015
No matter you are new to your career or you are experienced for years, this course will porvide you with insight and practice for observing yourself in your work, and you will defenitly get learnings f
By Morii•
Mar 6, 2016
感到是一種緣，來到這個課程。
最近，公司裡的CEO也在帶領我們，期勉我們追求卓越、向菁英學習。
我想，人生所際遇，絕非偶然，有時仿似命定安排，於此時此刻，是該有所成長。
當初，我離開職場多年以後再重返職場，也是為了讓自己未來的人生有意義，所以這五年多來也真的很努力。
爾後，仍然會以不忘初衷鞭策，盡己心力讓自己的生涯更美好。
By 何莹•
Jan 19, 2021
理论讲解非常清晰，框架结构清楚，这里面讲的很多东西，都是现在的职场人不具备的。我学习之后，真的是受益匪浅，弥补了自己很多基本职场知识的不足。
By 陳俊廷•
Mar 2, 2020
我認為不論是在進入職場前，抑或是進入職場後都應該要來上過這堂課。
老師的課非常受用，非常感謝Coursera和臺大！
By eric h•
Oct 26, 2015
It worth spend your time to study and repeat again and again. It is not only taught you how to be a professional but also told you how to be a man.
By WENXUN M•
Apr 16, 2016
Great course regarding professionalism, it touches as many aspects as possible, which, to me, is pretty useful. Thanks!
By 舒荻 王•
Feb 1, 2016
嫦芬老師深入淺出的以自身的經驗故事帶出職場所需要的基本能力及素養，也提供許多職場是遇到的難題和可以解決的方法，聽過課後讓我更有執行力，「即知即行」、「柔軟又堅強」等特質季基本卻又難行，但老師給予我很多的正向力，照著老師的道理就能實現！
By Deleted A•
Aug 15, 2016
very useful, very valuable.
I had learn so many skills from this course.
Thank you for this course, and Coursera.
By Sandy•
Mar 20, 2016
Wonderful lesson which should be promoted in all the universities or the fresh one who just start his career..
By Apfel•
Aug 15, 2015
刚一听课，看到陈老师的状态，听到她的声音就知道选对了课。评价这门课，非常值得学习，与机器学习一样是满分，这是我第一次用Courera听到的最好的课，三生有幸，感恩感激感谢！强烈推荐给需要已经入职以及即将入职的
By 王聪•
Nov 23, 2015
虽然才是第一节课，但是就喜欢上这门课了。台湾老师娓娓道来，让我感觉有种安慰和鼓励的作用。让我更坚强，相信老师就是为了让我们的同学更加自信，更加相信自己，让我们变得更好，才开展这门课程的吧。
By Liao Z•
Feb 9, 2016
嫦芬老师的课非常棒，讲述了职场素养的各个方面。职场占据了我们生活的绝大部分时间，职场素养也是决定成败的关键因素。感谢嫦芬老师的精彩讲授！希望有一天也能获得老师的印章。
By song c•
Nov 11, 2015
通过陳嫦芬老师的授课，让我对高阶的职业素养有了深入的认识，期望我能像老师一样可以走入世界前列的建筑公司，成为一名有职业素养的工程师。
再次感谢陳嫦芬老师，祝好。
By 夏天•
Sep 2, 2015
我非常喜欢陈老师，陈老师所讲授的关于职场素养的内容让我受益匪浅。我已经修完这门课程了，在最后一讲时候，心中有不舍。非常感谢您，陈老师，带给我这次愉快的体验。
By ZHANG L•
Jan 12, 2016
陈教授的讲授很耐心且细致，职场中需要做的一些工作、态度的细节都一一分析。课程的练习也配合得很好，是一个让同学可以从她提到的这些问题中反省自己的很好的机会。
By 樊登刚•
Oct 10, 2015
非常棒的一门课程，老师能在课堂上多讲解一些案例，比如某个事情如何具体操作等会给我们多一些理性体验，谢谢陈老师，也非常感谢幕后英雄们的付出，谢谢！
By Chin-Yuan Y•
Aug 25, 2015
謝謝老師您的帶領，在您的帶領下我感悟到自己的不足，希望未來的每一天我能牢記老師您上課的每一個主題應且即刻加強、練習，最終內化為自己的能力。
By Colorandy•
Jan 23, 2016
很有帮助，不单是职场上，更多的是生活上都可以用到的一些知识，平均每个视频我都要听两遍，可借此重新审视自己内心的想法，可以获得内心的宁静。
By 熊月圆•
Feb 15, 2016
这个网站很难进来，一直有在喜玛拉雅关注陈嫦芬，感谢给我们在职场上的菜鸟这么多职场建议。我也得多多努力，做一个具有正向能量的职场人士。
By Chloe X•
Nov 26, 2015
陳老師選擇的教學內容確實可以填補某些高校教育的缺失，幫助職場人士重塑價值觀，擺脫困窘與掙扎，在努力發展事業的同時，獲得身心靈的安寧。
By Honda P•
Aug 23, 2015
是門讓人省思的好課！嫦芬老師利用長年在職場所累積下來的經驗，將經驗給具體化，提供後進作為成長的養份，以培養出更優良的職場素養為目標。
By Lara C•
Sep 14, 2015
I wish I learn the course before graduate and start working here.
By QIUYUN L•
May 5, 2016
I love this course and learn a lot from it. Strongly recommed.
By YL C•
Sep 8, 2016
老師將軟實力用非常具體的方式講述，是非常紮實的課程，作業也非常刺激實質思考，推薦這門課給即將進入職場的/正在職場的人!
By Javier W•
Sep 29, 2015
老师讲的很清晰透彻，内容翔实，用老师自己过来的经验提醒我们，纠正我们在职场，生活中的礼节和观念。提升我们的职业素养。