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Learner Reviews & Feedback for 系统平台与C#程序基础 by Xi'an Jiaotong University

3.9
stars
40 ratings
17 reviews

About the Course

关于《系统平台与C#程序基础》课程： 作为“.Net平台下软件开发技术”专项课程的第一门课程，本课程将从计算机的入门知识讲起，首先向你介绍计算机的基础知识和基本原理，包括信息表示与编码、软硬件系统组成及工作原理等，并通过由基本逻辑门到运算器的构造过程讲述，帮助你初步建立自底向上的系统构造思维能力。如果你未来从事系统设计，这将是非常重要的一项素质。 在基础奠定之后，本课程将用两周的时间，带你快步走进C#，为你介绍如何设计基本的C#控制台程序。包括C#程序语言基础、控制台的输入输出、基本程序控制结构等。更主要的，本课程将通过实际案例，为你介绍如何利用Visual Studio集成开发环境编辑和调试C#程序，为后续课程学习奠定基础。掌握良好的程序调试技巧，是你未来从事软件项目设计必备的技能。 如果你目前对计算机的一些基本应用操作还不是很熟悉，请不用担心，本课程附加了有关OFFICE应用的详细操作指导视频，你可以自行观看。 课程共含4周，每周都设有单元测验和作业，可以帮助你了解自己的学习状态。...
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1 - 16 of 16 Reviews for 系统平台与C#程序基础

By 猫魔法

Sep 13, 2016

极为基础的计算机入门课程

非常实用，对于想系统学习计算机体系的学生。

不愧为东南西北大中的西南交大。

感谢老师。我受教了。

By Ching E T

Mar 5, 2020

感謝吳老師的指導，課程內容扎實好懂，為想入門的學生打下基礎，非常推薦！

By Shawn F

Oct 3, 2018

很赞！感谢老师们无私的教学！

By Hyacinth

Sep 21, 2017

很棒的入门课程，收获很多。

By 周越嵘

Jan 16, 2017

适合入门

By 张鑫

Nov 4, 2016

很基础

By 张浩

Mar 4, 2016

t

By 王坤

Oct 20, 2018

学这门课的人有点少，有时候没有可审阅的作业，或者没有别人审阅你的作业。

By sunyuan.chen

May 22, 2018

比较基础的入门，谢谢

By 蔡智斌

Aug 22, 2016

确实很基础

By 靳佼

Sep 9, 2016

互评作业没人评或者随意评扣一星,老师或助教回复不及时扣一星.

由于作业评分问题被拖延到下一班次太浪费时间扣一星!

事实上,讲课内容还是很好的,得两星!

By Muruo L

Apr 1, 2016

No instructor participates in discussion. No one ever passes the programming assignment because it won't accept any answer.

By Deleted A

Mar 29, 2016

bad useless garbage,this is the most bad online course i've take,just waste time

By Wang G

Apr 26, 2016

简直是毫无帮助。作业根本提交不了，无法通过的。It's a waste of time.

By 周光明

May 10, 2016

作业无法提交 提交了的作业也无法通过 上传了视频就不管了

By 唐伟志

Dec 24, 2018

参加的人太少了，互评作业都没有人评，结果迟迟不出来。

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