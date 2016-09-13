By 猫魔法•
Sep 13, 2016
极为基础的计算机入门课程
非常实用，对于想系统学习计算机体系的学生。
不愧为东南西北大中的西南交大。
感谢老师。我受教了。
By Ching E T•
Mar 5, 2020
感謝吳老師的指導，課程內容扎實好懂，為想入門的學生打下基礎，非常推薦！
By Shawn F•
Oct 3, 2018
很赞！感谢老师们无私的教学！
By Hyacinth•
Sep 21, 2017
很棒的入门课程，收获很多。
By 周越嵘•
Jan 16, 2017
适合入门
By 张鑫•
Nov 4, 2016
很基础
By 张浩•
Mar 4, 2016
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By 王坤•
Oct 20, 2018
学这门课的人有点少，有时候没有可审阅的作业，或者没有别人审阅你的作业。
By sunyuan.chen•
May 22, 2018
比较基础的入门，谢谢
By 蔡智斌•
Aug 22, 2016
确实很基础
By 靳佼•
Sep 9, 2016
互评作业没人评或者随意评扣一星,老师或助教回复不及时扣一星.
由于作业评分问题被拖延到下一班次太浪费时间扣一星!
事实上,讲课内容还是很好的,得两星!
By Muruo L•
Apr 1, 2016
No instructor participates in discussion. No one ever passes the programming assignment because it won't accept any answer.
By Deleted A•
Mar 29, 2016
bad useless garbage,this is the most bad online course i've take,just waste time
By Wang G•
Apr 26, 2016
简直是毫无帮助。作业根本提交不了，无法通过的。It's a waste of time.
By 周光明•
May 10, 2016
作业无法提交 提交了的作业也无法通过 上传了视频就不管了
By 唐伟志•
Dec 24, 2018
参加的人太少了，互评作业都没有人评，结果迟迟不出来。