本课程将为你介绍现代哲学中的一些研究领域。在每个模块中，将由不同的哲学家为你讲述其专业领域内最重要的疑问和问题。 首先，我们来了解什么是哲学，哲学有哪些独特的目标与方法以及哲学与其他学科有何不同？之后，我们会在课程剩余的时间内向你简要介绍各种哲学领域的总体情况。你要学习的主题包括：知识论，其中将讨论囊括我们对世界和我们自身的了解以及如何获取这些知识；科学哲学，我们将在此模块中调查科学研究和实践中的基础概念问题；心灵哲学，我们将在此模块中询问物质拥有心灵的意义以及应如何理解和诠释心灵；道德哲学，我们将在此模块中探究道德判断和反应的本质，看它们是旨在得出客观的道德真相，还是仅作为个人或文化偏好，以及，形而上学，我们将在此模块中思考有关事实本质的一些基础概念问题。 本慕课 (MOOC) 课程由爱丁堡大学 Eidyn 研究中心领导设计。为配合“哲学导论”的授课，我们为大家倾力推荐一本由 Routledge 出版社出版的名为 "Philosophy for Everyone" 的配套书籍。这本“哲学导论”的课程配套书籍是由爱丁堡大学哲学小组为满足慕课 (MOOC) 学生要求而编写的。"Philosophy for Everyone"一书中包含清晰易懂的章节、章节摘要、词汇表、探究问题、补充阅读推荐以及在线资源指南。
哲学导论（中文版）The University of Edinburgh
About this Course
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The University of Edinburgh
Since 1583 the University of Edinburgh has been at the forefront of innovation in education and research. Ranked 20th in the world, we have been an international leader in online learning since our first online degree launched in 2005. As part of our commitment to making learning accessible to all, we offer free courses in a variety of subjects including philosophy, health, animal welfare and STEM courses, all designed to build the skills of the global community.
Syllabus - What you will learn from this course
什么是哲学？ - Dave Ward
首先，在课程的开头，我们来思考一下，哲学的本质是什么：哲学与其他学科的不同之处有哪些？ 哲学有哪些独特的目标和方法？ 我们还将思考，人们通常为何会认为哲学家试图回答的问题既基础又至关重要，并简要了解哲学的实际应用方式。 最后，我们将针对“任何给定情况下是否真地存在对事物的正确思维方式”这一问题，简要了解两个颇具影响力的哲学家对此问题的解答。
什么是知识？我们有知识吗？- Duncan Pritchard
我们知道许多事情，或至少，我们认为是这样。 知识论是哲学的一个分支，主要研究知识；知识的本质以及我们获取知识的方式。 在本模块中，我们要讲解此哲学分支中出现的一些问题。 我们将具体思考激进怀疑论对知识论命题意味着什么。 如果无法排除与事件有明显冲突的可能性，我们又如何能知道事情就是这样？
心智，大脑和电脑 - Suilin Lavelle
如果你正在阅读此内容，则你已有思想。 但是，什么是思想？拥有思想的意义是什么？ 我们应该将思想理解为一些以某种特定方式行事的意愿，还是大脑中类似电脑硬件上运行的程序的物质？ 在本模块中，我们将依次了解近代哲学是如何选择接受各个观点的，以及他们接受这些观点的原因，我们还将考虑这些观点面临的问题和前景。
道德：客观、情绪还是相对？ - Matthew Chrisman
生活中，我们都具有某种区分善恶的能力，也能判断自己的哪些行事方式较好，哪些较为不妥。 但是，这些道德信念、道德感或道德观有着怎样的地位呢？ 我们是应当将其视为反映周围世界上客观存在的事实、科学家可以探索和研究的对象？ 还是应将道德判断视为仅用于表达个人或文化偏好的措辞？ 在本模块中，我们将审视思考这些疑问时可以采取的不同视角，以及这些视角各自面临的问题和前景。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 哲学导论（中文版）
many teachers, many theories. It is a good begin of philosophy.
Although it's a 7-week course, I feel it could have more content
课程设计十分精致、内容充实有趣、值得一提的是每周由不同的教授主讲，令人感到新奇。 不过课程的中文字幕无法正常显示，只能显示英文，需要全神贯注才能读懂。
Amazing course which change my view on life and some other domain.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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