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The University of Edinburgh

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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2 hours to complete

什么是哲学？ - Dave Ward

2 hours to complete
4 videos (Total 47 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

什么是知识？我们有知识吗？- Duncan Pritchard

2 hours to complete
5 videos (Total 58 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

心智，大脑和电脑 - Suilin Lavelle

2 hours to complete
7 videos (Total 58 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

道德：客观、情绪还是相对？ - Matthew Chrisman

2 hours to complete
4 videos (Total 44 min), 1 reading, 2 quizzes

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