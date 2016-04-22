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Course 2 of 6 in the
职场修炼：学习、创新、协作与自我实现 Specialization
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University of Science and Technology of China

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

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29 minutes to complete

职场人士该如何学习

29 minutes to complete
4 videos (Total 19 min)
Week
2

Week 2

4 hours to complete

搜索引擎-通往人类知识宝库的导航仪

4 hours to complete
11 videos (Total 113 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

RSS-同步追踪世界最新资讯

2 hours to complete
9 videos (Total 63 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

为知笔记-个人知识管理工具

3 hours to complete
15 videos (Total 102 min)

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