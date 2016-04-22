通过本门课程的学习，你将会大幅提升自己的学习能力。这是整个专项的基础课程，也是最具普适性的课程。课程将会按照成人的学习流程，介绍一系列的工具和方法。
This course is part of the 职场修炼：学习、创新、协作与自我实现 Specialization
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About this Course
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University of Science and Technology of China
he University of Science and Technology of China (USTC) is a prominent university in China and enjoys an excellent reputation worldwide. It was established by the Chinese Academy of Sciences (CAS) in 1958. USTC is a world leader in fields like quantum manipulation, nanotechnology, high-temperature superconductivity, speech processing, fire science and life science. Its educational principles emphasize fundamental theories and provide students with a wide range of high-level training that incorporates newly emerging as well as interdisciplinary fields of study
Syllabus - What you will learn from this course
职场人士该如何学习
职场人士的学习动机、学习目的、学习资源、学习方式等方面均与在校学生的学习不同。本单元分析了职场学习的特点，介绍了学习资源的选择，学习时间的挖掘，成人学习流程等内容。在此基础上，根据普适性的学习流程推荐了四个重要工具，以帮助我们提升学习效率。本课程后面内容即由此而展开。
搜索引擎-通往人类知识宝库的导航仪
我们每个人的知识绝大部分来自于他人，而我们每个人碰到的大部分问题，其他人也都碰到过并且知道问题的解决方法。因此，我们解决问题的最高效方法，往往不是自己苦思冥想，而是借鉴他人的宝贵经验。搜索引擎就是通往人类知识宝库的导航仪，善用搜索引擎，就可以大幅提升我们的快速学习能力和解决问题的能力。搜索引擎太常用，导致很多人都以为自己会用，其实不然……
RSS-同步追踪世界最新资讯
面对海量的资讯，我们是甘愿成为各种弹窗广告的奴隶，还是自己掌控自己的信息来源？RSS，一种定制的信息聚合方式，尽管依然不是大众化的工具，但它是目前职场人士最高效的信息获取方式。你可以完全定制自己的信息来源，高质量、高效地获取信息。一个人的思想境界和视野，正是与他摄入的信息直接相关的。
为知笔记-个人知识管理工具
下面这些是不是经常困扰你的问题？前几天刚看过的资料想不起来在哪里；有一个好的想法，当时没记下来，再也想不起来了；一个重要账号的密码写在一个小纸条上，转眼找不到纸条了；在网上看到的一些好文章，每天收藏花了好多时间。其实，这些都有高效的解决方案，让你从容应对海量的信息，实现个人的快速成长。
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TOP REVIEWS FROM 快速学习
快速学习了该课程。因老师提及的四个点，我之前也有所了解。相对自己之前的理解，这门课程对我个人的提升并不太大。
There are some interesting and meaningful ideas and useful skills for your growth.
About the 职场修炼：学习、创新、协作与自我实现 Specialization
你是否整日在公司忙忙碌碌，业绩却难以提高，希望找到结症所在
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Specialization?
Is financial aid available?
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