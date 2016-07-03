By 彭坤•
Jul 2, 2016
再次复习了一遍。希望cousera能开一些通识教育课。
By 冯俊亮•
Sep 4, 2016
搜索引擎的高级检索、命令检索使搜索技巧更上一层楼。思维导图的系统学习，使我明白了思维导图并不像是被某些出版机构和媒体渲染的那样，好像通向人生巅峰的捷径，但其作为一个整理思路的工具是很有效的。RSS部分，受益匪浅，极大拓展了信息来源渠道。为知笔记让信息管理更加方便。很有用的四个工具，多加利用必有相当收获。Thank you, Mr. Luo!
By 千歌音•
Jun 19, 2016
我旁听的，挺受用的。搜索本领提升；RSS那块的feedly需要翻墙用。虽然很多人都说已经背墙了，但我还是加载不出，翻墙后才能勉强看到。所以考虑换个国货也是为了效率考虑嘛~等个网页等老半天心都碎了。所以呀，老师以后能介绍一些时候中国学生党的快速学习的干货就更好了，毕竟校园网再叠加翻墙代理，想快都快不起来……笔记和导图正熟悉中~
By Shan Y•
Jun 23, 2016
There are some interesting and meaningful ideas and useful skills for your growth.
By 钟秋晨•
Apr 10, 2016
很感谢老师提供的学习方法，现代社会变化万千，只有在不断变化的过程中努力学习才能跟上时代的步伐。
By 文前泽•
Jun 5, 2016
介绍的软件应用技术真的很实用，尤其在信息社会。还让我想起了一位英语老师，n喜欢发l音
By 林生•
Apr 8, 2016
非常好的一个课程，让职场上的人员能够更快速有效系统化的学习工作
By 肖晓东•
Nov 1, 2016
四大工具非常实用，是当下互联网时代应该人人掌握的方法。
By Jijun D•
May 22, 2016
蛮不错的课程，不仅学到了新的视角，同时获得了学习技能。
By 张玉洲•
Apr 9, 2016
罗老师讲课，越来越好了。支持！
By 张光辉•
Jul 20, 2016
老师讲的技能很实用
By 姚远•
Jun 27, 2016
讲的有很多实用课程
By Brittany•
May 22, 2016
都是干货，受益匪浅
By 汪泉•
Apr 9, 2016
入门很不错
By 郭腾腾•
Jul 18, 2016
非常好。
By yang•
Jun 17, 2016
很实用
By ninjaray•
Apr 22, 2016
快速学习了该课程。因老师提及的四个点，我之前也有所了解。相对自己之前的理解，这门课程对我个人的提升并不太大。
By 曾洋•
May 10, 2016
比较实用，中文教学。
推荐的RSS和为知笔记很好用，已经在慢慢试着融入自己的生活。
希望可以更快的提升自己
By wangchunyan•
Jul 6, 2018
掌握一定的工具对于提高工作效率还是很有帮助的。除此之外，改变自己的认知和习惯也非常重要~
By 周涛•
May 19, 2016
虽然是一些介绍比较大众的软件，但作者讲得非常细致，能让普通用户有更深入的了解，很实用。
By kevin_zh•
Jun 28, 2016
老师讲的很细致，适合每个人学习。课程也不需要太多时间，闲暇之余就可以完成。
By Jennie Y•
May 23, 2016
Thanks to the course, learned a few tips on online searching. Some contents could be consolidated to shorten session times. Overall, appreciated Coursera's knowledge sharing.
By Yin C•
Sep 30, 2016
有收获，主要介绍了信息获取、处理、管理等能力，集中讲解了搜索引擎（google），电子笔记（wiz），RSS（feedly），mind map（mind manager），everything等基础入门操作。
By GlennZhou•
Jun 8, 2016
这个专项课程比较适合即将毕业或初入社会的学生来
By 刘颖•
May 4, 2016
主题是很实用的技能 只是内容有点冗余 不够精简 课程趣味性不强 有点无聊