本课程将介绍各领域专家所使用的学习方法，他们包括艺术家、文学家、数学家、科学家、运动员和很多其他领域专家。我们将学习如何使用两种不同的大脑模式，以及大脑如何封装（“chunks”）信息。我们还将介绍能力错觉（illusions of learning），记忆技巧，对付拖延症的方法，以及研究表明能帮助我们掌握困难科目的方法。
学会如何学习：帮助你掌握复杂学科的强大智力工具（Learning How to Learn）Deep Teaching Solutions
About this Course
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Deep Teaching Solutions
Deep Teaching Solutions, LLC is a team that produces high-quality educational materials with the latest insights from neuroscience.
Syllabus - What you will learn from this course
什么是学习？
尽管活体大脑相当复杂，但此单元将利用隐喻与类比帮助简化内容。你将发现几个完全不同的思维模式，并了解能怎样利用这些模式改进自己的学习。你还将接触到一项治疗拖延症的工具，获得一些有关记忆的实用信息，并意外地挖掘到一些有关学习与睡眠的实用见解。
组块
本单元中我们将探讨组块这一概念。组块指你的大脑可轻松获得的一个紧密的信息包。我们将探讨你能怎样形成组块、怎样利用组块提升自己对学习内容的理解力与创造力以及组块能怎样帮助你在测验时表现更好。我们还将探索学习时的能力错觉、过度学习的挑战以及交叉学习的优势。
拖延症与记忆
本单元我们将探讨两个有紧密联系的概念，即拖延症与记忆。在长期记忆里创建牢固的组块（短时记忆里可轻松获得的组块）比较耗时。因此学习应对拖延症相当重要。最后我们将探讨一些最佳的、进入你大脑中最强大长期记忆系统的方法。
复兴式学习与释放你的潜力
本单元我们将更多地探讨提升学习能力的重要理念与技巧。你还将了解怎样与其他学员更有效地互动、怎样认识到自己的优势、怎样避免“冒充者综合征”。战斗机飞行员与外科医生利用清单来帮助自己理清重要的任务，你也可使用类似的清单帮助自己备战测验。最后你还将更多地了解在学习中充实自我的乐趣。
更多探索与资源
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TOP REVIEWS FROM 学会如何学习：帮助你掌握复杂学科的强大智力工具（LEARNING HOW TO LEARN）
very great lecture , i love it , and i am trying to use it everyday, actually I recommend lots of my friends to learn this lecture.
when i was a student . i did not very good. and i found it hard follow the leads. up to now i learned this course. it is very useful for me . and i will strive for myself-improvement.
A really amzing course which helps me a lot improve in other subjects. I encourage everyone should take this couse before taking any other course. By the way, thanks for the lecturers and coursera.
這個課程幫助我了解，過去因陷入學習習慣誤區，以致自己一直難以達到學習的目標。例如，成績不夠好、容易學習半途而廢，但明明知道學習是重要，是有成就感的。現在學習這套方法，可以更自信的成為自詡的終身學習者，同時也能幫助自己還在學的孩子培養更好的學習方法、高效學習、自信更多！
Frequently Asked Questions
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