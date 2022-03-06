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Deep Teaching Solutions

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(5,689 ratings)
Week
1

Week 1

5 hours to complete

什么是学习？

5 hours to complete
14 videos (Total 109 min), 5 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

组块

3 hours to complete
12 videos (Total 86 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

拖延症与记忆

3 hours to complete
14 videos (Total 106 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

复兴式学习与释放你的潜力

6 hours to complete
16 videos (Total 140 min), 1 reading, 5 quizzes
3 hours to complete

更多探索与资源

3 hours to complete
16 readings

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