Learner Reviews & Feedback for البدء باستخدام برنامج كانفا (Canva) by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع ستفهم مجالات استخدام كانفا ووظائف قوائم البرنامج لتصميم رسومات باستخدام قوالب كانفا وابتكار تصاميمك الخاصة ايضاً وتطوير قوالب كانفا.
عند الانتهاء من هذا المشروع ستقوم بابتكار تصاميمك الخاصة في كافة مجالات التصميم الجرافيكي مثل أغلفة الكتب والمجلات وبطاقات اعياد الميلاد.
كانفا هو اداة تصميم ونشر على الانترنت تمكن جميع الأشخاص حول العالم لتصميم اي شيء ونشره في أي مكان. فهو برنامج أساسي للتصميم الجرافيكي على الانترنت حيث يتيح لك كانفا إنشاء الدعوات وبطاقات العمل والنشرات الاعلانية والشعارات ومختلف التصاميم الاخرى بسهولة. كما يمكن استخدامه في صنع الفيديوهات المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء مختلف العروض التعليمية والمهنية والتجارية. ويعتبر كانفا من ابسط البرامج واسهلها استخداماً....
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