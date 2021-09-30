Learner Reviews & Feedback for إنشاء صفحة لنكدين إحترافية by Coursera Project Network
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About the Course
بنهاية هذه الدورة سيكون لديك فهم أفضل للينكدين والإمكانيات التي يمكن أن تقدمها لك الصفحة. سوف نذهب خطوة بخطوة بحيث سيكون لديك ملف تعريف أقوى والتعرف على الأدوات المقدمة. سوف نستكشف أساسيات أفضل إعداد للملف الشخصي وجميع الخيارات المتوفرة. قد تتعلم حتى شيئا كنت لا تعرفه مسبقا على ملفك الشخصي إذا كان لديك بالفعل واحد.
هل تعرف لماذا يوجد الكثير من المحترفين على لينكدين ?
ليس فقط لأولئك الذين يبحثون عن منصب جديد ولكن أيضا منصة للتواصل مع المهنيين الآخرين في جميع أنحاء العالم.
سنناقش بعض أفضل الممارسات وما يجب تجنبه لجعل تجربتك على الموقع إيجابية.
لكي تكون ناجحاً في هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى الاشتراك للحصول على حساب مجاني على LinkedIn باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني الحالي. سوف تذهب خطوة بخطوة لجعل ملفك الشخصي يبرز فوق البقية. سوف يتم التحقق من حسابك بضع مرات في اليوم لمعرفة مدى نجاحك في أي وقت من الأوقات!
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....