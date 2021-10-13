Learner Reviews & Feedback for Введение в оценку компаний с WACC by Coursera Project Network
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About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление стоимости долевого капитала с помощью CAPM, вычисление стоимости долгового капитала, вычисление средневзвешенной стоимости капитала, вычисление чистой приведенной стоимости инвестиции.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....
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By Maxim v
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Oct 13, 2021
Мало примеров, хотелось бы больше практики, гораздо больше