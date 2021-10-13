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Back to Введение в оценку компаний с WACC

Learner Reviews & Feedback for Введение в оценку компаний с WACC by Coursera Project Network

4.6
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11 ratings
1 reviews

About the Course

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление стоимости долевого капитала с помощью CAPM, вычисление стоимости долгового капитала, вычисление средневзвешенной стоимости капитала, вычисление чистой приведенной стоимости инвестиции. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....
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1 - 1 of 1 Reviews for Введение в оценку компаний с WACC

By Maxim v

Oct 13, 2021

Мало примеров, хотелось бы больше практики, гораздо больше

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