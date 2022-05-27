يُعد المخزون (Inventory) من أهم الأصول (Assets) التي تسعى الشركات خاصةً التجارية منها، إلى إدارتها بشكل احترافي عبر إدارة التسعير والتقييم وتوفير الكميات المطلوبة وذلك لما له من أثر كبير على تحقيق المبيعات والأرباح، وتتنوع أشكال المخزون (Inventory) فهناك بضائع تامة الصنع وبضائع تحت التصنيع بالإضافة إلى الأدوات المكتبية اللازمة للأعمال الإدارية والوقود والمهمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة أصول الشركة.
محاسبة المخزون | Accounting for inventoryAlfaisal University | KLD
About this Course
مالية ومحاسبة
What you will learn
قائمة الدخل، الخطوات المحاسبية لمعالجة العمليات الخاصة بالمخزون، مفهوم قائمة المركز المالي، الفرق بين سعر التكلفة وسعر السوق للمخزون.
طرق تقييم وتسعير المخزون، تسجيل المخزون في الدفاتر، كيفية ظهور المخزون في القوائم المالية.
Skills you will gain
- إدارة المخزون
- مالية
- محاسبة
مالية ومحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
محاسبة المخزون (Accounting For Inventory)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: قائمة الدخل، الخطوات المحاسبية لمعالجة العمليات الخاصة بالمخزون، مفهوم قائمة المركز المالي، الفرق بين سعر التكلفة وسعر السوق للمخزون، طرق تقييم وتسعير المخزون، تسجيل المخزون في الدفاتر، كيفية ظهور المخزون في القوائم المالية.
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