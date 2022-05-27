About this Course

2,058 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

مالية ومحاسبة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • قائمة الدخل، الخطوات المحاسبية لمعالجة العمليات الخاصة بالمخزون، مفهوم قائمة المركز المالي، الفرق بين سعر التكلفة وسعر السوق للمخزون.

  • طرق تقييم وتسعير المخزون، تسجيل المخزون في الدفاتر، كيفية ظهور المخزون في القوائم المالية.

Skills you will gain

  • إدارة المخزون
  • مالية
  • محاسبة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

مالية ومحاسبة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

محاسبة المخزون (Accounting For Inventory)

2 hours to complete
10 videos (Total 48 min), 1 reading, 7 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder