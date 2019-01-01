Learner Reviews & Feedback for محاسبة المخزون | Accounting for inventory by Alfaisal University | KLD
About the Course
يُعد المخزون (Inventory) من أهم الأصول (Assets) التي تسعى الشركات خاصةً التجارية منها، إلى إدارتها بشكل احترافي عبر إدارة التسعير والتقييم وتوفير الكميات المطلوبة وذلك لما له من أثر كبير على تحقيق المبيعات والأرباح، وتتنوع أشكال المخزون (Inventory) فهناك بضائع تامة الصنع وبضائع تحت التصنيع بالإضافة إلى الأدوات المكتبية اللازمة للأعمال الإدارية والوقود والمهمات وقطع الغيار اللازمة لصيانة أصول الشركة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين باستيعاب محاسبة المخزون، أو كان مجال عملك يتطلب فهم هذا المجال وتوظيفه في سياق العمل، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: قائمة الدخل، الخطوات المحاسبية لمعالجة العمليات الخاصة بالمخزون، مفهوم قائمة المركز المالي، الفرق بين سعر التكلفة وسعر السوق للمخزون، طرق تقييم وتسعير المخزون، تسجيل المخزون في الدفاتر، كيفية ظهور المخزون في القوائم المالية....