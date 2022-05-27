الكثير منا يقرأ مصطلح (Balance Sheet) بصورة دورية لأسباب مختلفة، فمن الجائز أن تكون أحد المستثمرين الراغبين في شراء أسهم (Stocks) لشركة ما، أو قد تكون أحد موظفي البنوك الذين بصدد اتخاذ قرار بمنح قرض أو رفضه، ولذلك يجب أن تكون على دراية بكل جوانب تلك القائمة ولاسيما الجانب الذي يعد غاية في الأهمية وهو حقوق المساهمين (Shareholders’ Equity)، إذ أنه على هذا القدر من الأهمية لأنه يوضح صورة عامة عن رأس مال (Capital) الشركة وقدرتها على حمايته بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق الأرباح بصورة تراكمية لسنوات عديدة.
المحاسبة عن حقوق المساهمينAlfaisal University | KLD
About this Course
يجب معرفة بعض المفاهيم الأساسية في المحاسبة
Skills you will gain
- معرفة الفرق بين الأسهم والسندات
- معرفة معلومات عن ملاك الشركات ومعرفة الفرق بين كل منهم
يجب معرفة بعض المفاهيم الأساسية في المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المحاسبة عن حقوق المساهمين
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: معرفة الفرق بين كل من (Stocks) و(Bonds)، وتوضيح كيفية إجراء المعالجة المحاسبية في الدفاتر للـ (Shareholders’ Equity)، والتعرف على عناصر حقوق المساهمين الأساسية، وتبيان المقصود بمفهوم حقوق المساهمين (Shareholders’ Equity).
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