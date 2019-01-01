Learner Reviews & Feedback for المبادئ المحاسبية في التقارير والقوائم المالية by Alfaisal University | KLD
About the Course
العديد من الأفراد في حاجة مُلحة ومستمرة لاستخدام القوائم المالية (Financial Statements)، تحديداً المستثمرون لأنهم من خلالها يتمكنون من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، كذلك تستخدمها الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب كي تتمكن من تحديد الضريبة المستحقة، وأيضاً تستخدمها البنوك كي تتمكن من اتخاذ قرار إقراض الشركات من عدمه، لذلك يجب أن تُعدَّ القوائم المالية (Financial Statements) طبقاً لمعايير موحدة في كل دولة، وطبقاً لمعايير عالمية مشتركة بين جميع بلدان العالم كي يتمكن الجميع من قراءتها وتحليلها ومقارنتها بصورة صحيحة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض الحالات المسموح فيها بمخالفة معايير المحاسبة، التعرف على خصائص ومعايير الجودة التي تستخدمها المعايير المحاسبية، توضيح الاختلافات الشائعة بين (IFRS & GAAP)، المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادئ (IFRS & GAAP)....