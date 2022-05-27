العديد من الأفراد في حاجة مُلحة ومستمرة لاستخدام القوائم المالية (Financial Statements)، تحديداً المستثمرون لأنهم من خلالها يتمكنون من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، كذلك تستخدمها الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب كي تتمكن من تحديد الضريبة المستحقة، وأيضاً تستخدمها البنوك كي تتمكن من اتخاذ قرار إقراض الشركات من عدمه، لذلك يجب أن تُعدَّ القوائم المالية (Financial Statements) طبقاً لمعايير موحدة في كل دولة، وطبقاً لمعايير عالمية مشتركة بين جميع بلدان العالم كي يتمكن الجميع من قراءتها وتحليلها ومقارنتها بصورة صحيحة.
المبادئ المحاسبية في التقارير والقوائم الماليةAlfaisal University | KLD
About this Course
وجود معلومات أساسية عن المبادىء المحاسبية في التقارير المالية
Skills you will gain
- التعرف على خصائص ومعايير الجودة التي تستخدمها المعايير المحاسبية
- مهارة تسجيل التقارير والقوائم المالية
- معرفة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادئ (IFRS & GAAP)
وجود معلومات أساسية عن المبادىء المحاسبية في التقارير المالية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المبادىء المحاسبية في التقارير والقوائم المالية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض الحالات المسموح فيها بمخالفة معايير المحاسبة، التعرف على خصائص ومعايير الجودة التي تستخدمها المعايير المحاسبية، توضيح الاختلافات الشائعة بين (IFRS & GAAP)، المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مبادئ (IFRS & GAAP).
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.