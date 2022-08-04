Learner Reviews & Feedback for تحقيق السعادة في بيئة العمل | Achieving Happiness at Work by Alfaisal University | KLD
About the Course
أصبحت السعادة في بيئة العمل من المعايير المهمة التي يتم تطبيقها في تقييم أداء المؤسسات والقادة، فأصحاب الأعمال والقادة في المؤسسات الكبيرة دائماً ما يبحثون عن أساليب وطرقٍ متطورةٍ لزيادة إنتاجية الموظفين ورفع مستوى سعادتهم، وبالتالي تقليل معدل دوران الموظفين، فالموظفون السعداء هم أكثر إنتاجية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يجعل الموظفين سعداء في العمل؟ وكيف يمكن التصدي لمعوقات السعادة في بيئة العمل؟ هذا ما سوف يتم الإجابة عنه في هذه الدورة التدريبية.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف المتدربين بمفهوم السعادة في بيئة العمل وتأثيرها على إنتاجية الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى محددات السعادة في مكان العمل والعوامل الرئيسية المرتبطة بالسعادة، كما تتضمن الدورة التدريبية مناقشةً لتحديات السعادة وأساليب زيادة مستواها في مكان العمل.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان تحقيق السعادة في بيئة العمل وامتلاك القدرة على التحكم في برمجتك وتصرفاتك أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تبني ممارسات التوازن بين العمل والحياة الشخصية، توضيح تطبيق ممارسات التأمل واليقظة الذهنية في بيئة العمل، فهم تعدد ممارسات تحقيق السعادة في بيئة العمل، شرح تأثير العلاقات الشخصية في العمل على مستوى السعادة، تحديد كيفية أن تكون أكثر سعادة في العمل، التعرف على أسباب الضغط في بيئة العمل وكيفية مواجهته، شرح تأثير السعادة على الأفراد والمؤسسات، التعرف على معنى السعادة في بيئة العمل....