About this Course

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Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعرف معنى السعادة في بيئة العمل وتشرح تأثير السعادة على الأفراد والمؤسسات.

  • تعرف أسباب الضغط في بيئة العمل وكيفية مواجهته وتحدد كيف تصبح أكثر سعادة في العمل.

  • تشرح تأثير العلاقات الشخصية في العمل على مستوى السعادة وتعدد ممارسات تحقيق السعادة في بيئة العمل.

  • تطبق ممارسات الـ (Meditation) والـ (Mindfulness) في بيئة العمل وتتبني ممارسات التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

Skills you will gain

  • إدارة المواهب
  • معرفة أساسيات السعادة في مكان العمل
  • التفكير الإيجابي
  • إدارة الموارد البشرية
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

 هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.

Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مفهوم السعادة في بيئة العمل

1 hour to complete
7 videos (Total 33 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

كيف تصبح أكثر سعادة في العمل؟

1 hour to complete
5 videos (Total 26 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

ممارسات تحقيق السعادة في بيئة العمل

1 hour to complete
4 videos (Total 21 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

تحقيق السلام النفسي في بيئة العمل

1 hour to complete
4 videos (Total 22 min), 1 reading, 5 quizzes

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