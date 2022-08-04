أصبحت السعادة في بيئة العمل من المعايير المهمة التي يتم تطبيقها في تقييم أداء المؤسسات والقادة، فأصحاب الأعمال والقادة في المؤسسات الكبيرة دائماً ما يبحثون عن أساليب وطرقٍ متطورةٍ لزيادة إنتاجية الموظفين ورفع مستوى سعادتهم، وبالتالي تقليل معدل دوران الموظفين، فالموظفون السعداء هم أكثر إنتاجية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يجعل الموظفين سعداء في العمل؟ وكيف يمكن التصدي لمعوقات السعادة في بيئة العمل؟ هذا ما سوف يتم الإجابة عنه في هذه الدورة التدريبية.
تحقيق السعادة في بيئة العمل | Achieving Happiness at WorkAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.
What you will learn
تعرف معنى السعادة في بيئة العمل وتشرح تأثير السعادة على الأفراد والمؤسسات.
تعرف أسباب الضغط في بيئة العمل وكيفية مواجهته وتحدد كيف تصبح أكثر سعادة في العمل.
تشرح تأثير العلاقات الشخصية في العمل على مستوى السعادة وتعدد ممارسات تحقيق السعادة في بيئة العمل.
تطبق ممارسات الـ (Meditation) والـ (Mindfulness) في بيئة العمل وتتبني ممارسات التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
Skills you will gain
- إدارة المواهب
- معرفة أساسيات السعادة في مكان العمل
- التفكير الإيجابي
- إدارة الموارد البشرية
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مفهوم السعادة في بيئة العمل
تُعتبر هذه الوحدة مدخلاً إلى موضوع البرنامج، فهي عبارة عن مقدمة عن السعادة وتأثيرها على المؤسسات، بالإضافة إلى أنها تتناول أسباب الضغط في بيئة العمل وكيفية السيطرة على هذا الضغط.
كيف تصبح أكثر سعادة في العمل؟
في هذه الوحدة سنتناول أهم الأسباب التي تجعلك أكثر سعادةً في بيئة العمل، ومن هذه الأسباب: الامتنان والشكر، وإضفاء الطابع الشخصي على مكان العمل، والدخول في حالة الانغماس، دون أن ننسى تكوين علاقات شخصية، وبناء صداقاتٍ في العمل.
ممارسات تحقيق السعادة في بيئة العمل
هناك بعض الممارسات والوسائل التي إذا قمت بتطبيقها في بيئة العمل فإنها ستساهم في تحقيق سعادتك، وهذه الممارسات هي ما ستتعلمه في هذه الوحدة، ونذكر منها: اتباع نمط الحياة الصحية، وممارسة التأمل، وممارسة اليقظة الذهنية.
تحقيق السلام النفسي في بيئة العمل
كيف ستحقق السلام النفسي في بيئة العمل؟ ستجد الإجابة عن هذا السؤال في هذه الوحدة والمتمثلة التعرف على دور كل من الموظفين والمؤسسة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وستتعرف أيضاً على منغصات السعادة في بيئة العمل.
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