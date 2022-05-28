من أهم الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات (Organizations) هي الربحية (Profitability)، ولتحقيق هذا الهدف تحاول الـ (Organizations)) التركيز على القرارات المتعلقة بالإنتاجية (Productivity) وحجم ونوعية المنتجات ودراسة الشريحة المستهدفة من العملاء (Customers)، وبناءاً على التحليلات بأدوات مختلفة تقوم الشركة باختيار الاستراتيجية الأفضل في ضوء الظروف المحيطة بها باستخدام أدوات مختلفة.
نماذج الاستراتيجيات والمؤسساتAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات الإدارة
What you will learn
تحليل القوات الخمسة
(Game Theory) شرح نظرية اللعبة
(BCG) فهم كيفية استخدام نموذج
التعرف على إطار ماكينزي
Skills you will gain
- نماذج الاستراتيجيات
- نماذج المؤسسات
خبرة في أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
نماذج الاستراتيجيات والمؤسسات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على إطار "ماكينزي"، فهم كيفية استخدام نموذج (BCG)، شرح نظرية اللعبة (Game Theory)، تحليل القوات الخمسة.
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