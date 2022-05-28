أصبح الحصول على وظيفة الأحلام هو الحلم الأكبر لدى كثير من الشباب، لكن قد يتكاسل الكثير من هؤلاء الشباب في البحث عن عمل، أو يرفض بعضهم وظيفة معينة؛ لأنها لا تناسب وضعه الاجتماعي أو تعليمه أو تدريبه وخبراته، ولعل من المهم القول إنه ليس كل من لا يعمل يمكن أن نطلق عليه لقب عاطل، كما أن الوضع يتغير أحياناً، إذ يمكن لمن يعمل أن يفقد وظيفته ومن لا يعمل أن يحصل على وظيفة جديدة، لذلك فإننا بحاجة لمعرفة من نطلق عليه لقب عاطل، وما المعدل الطبيعي للبطالة (Unemployment) وكيف يمكن حسابه؟
البطالة | UnemploymentAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية
خبرة في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
البطالة (Unemployment)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم تأثير البطالة على الاقتصاد والمجتمع، شرح العوامل المهمة في قضية البطالة، استعراض الأنواع المختلفة للبطالة وسياسات التعامل مع كل نوع، التعرف على المعدل الطبيعي للبطالة وطرق حسابه، فهم المقصود بالبطالة.
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