Meta
نمذجة البيانات المتقدمة
Meta

نمذجة البيانات المتقدمة

This course is part of مهندس Meta لقواعد البيانات Professional Certificate

Taught in Arabic

Taught by Meta Staff

Instructor: Taught by Meta Staff

Included with Coursera Plus

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Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Intermediate level

Recommended experience

15 hours (approximately)
Flexible schedule
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What you'll learn

  • يمكنك نشر مهارات نمذجة البيانات الأساسية والتنقل بين خيارات التخزين الحديثة لمستودع البيانات.

  • يمكنك إبراز مهارات نمذجة البيانات داخل بيئة مشروع واقعية.

Details to know

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Assessments

14 quizzes

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Intermediate level

Recommended experience

15 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

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This course is part of the مهندس Meta لقواعد البيانات Professional Certificate
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There are 4 modules in this course

تعرَّف على مفاهيم نمذجة البيانات الأساسية، مع إيلاء التركيز على آلية منظمة لنمذجة قاعدة البيانات. ثم تعلم كيفية استخدام أداة MySQL Workbench لتصميم قواعد البيانات ونمذجتها وإنشائها وإدارتها بشكل مرئي.

What's included

9 videos13 readings5 quizzes1 discussion prompt

تعرَّف على دور مستودعات البيانات في تحليلات قواعد البيانات وخصائص مستودع البيانات وبنيته. يمكنك تطوير المعرفة بنهج نمذجة البيانات ذات الأبعاد لتخزين البيانات.

What's included

6 videos7 readings4 quizzes

اكتشف دور أدوات تحليلات البيانات المتقدمة وقيِّم كيفية استخدامها لتقدير طبيعة تأدية العمل.

What's included

8 videos6 readings4 quizzes1 discussion prompt

طبِّق نمذجة البيانات على مشروع واقعي.

What's included

2 videos4 readings1 quiz1 peer review2 discussion prompts

Instructor

Taught by Meta Staff
Meta
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Offered by

Meta

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