نمذجة البيانات المتقدمة

يمكنك تطوير المعرفة العملية والإلمام بمفاهيم قواعد البيانات المتقدمة مثل الاستخدام والنمذجة والأتمتة والتخزين والتحسين والإدارة.
للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، يجب أن تكون قد أكملت الدورات التدريبية السابقة في قواعد البيانات. يجب أيضًا أن تكون حريصًا على مواصلة رحلتك مع الترميز. تخلق الشهادات المهنية فرصًا تتيح لأي شخص، بغض النظر عن تعليمه أو خلفيته أو خبرته، إمكانية تعلم مهارات عالية الجودة لتحقيق مسيرة مهنية عالية النمو - دون حاجة إلى الحصول على درجة علمية أو التمتع بخبرة للبدء. بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على: - نشر مهارات نمذجة البيانات الأساسية والتنقل بين خيارات التخزين الحديثة لمستودع البيانات - تطبيق تخطيط وتنفيذ هندسة قاعدة البيانات المستندة إلى نمط الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) عن طريق التصميم المبني على مهارات MySQL الموجودة - يمكنك إرساء معرفة عملية بالجوانب المختلفة لإدارة قاعدة البيانات بما في ذلك إدارة عمليات قاعدة البيانات وشؤونها، جنبًا إلى جنب مع عمليات وحلول المراقبة وإعداد التقارير وتصحيح الأخطاء - يمكنك إبراز مهارات نمذجة البيانات داخل بيئة مشروع واقعية سوف تكتسب خبرة في استخدام الأدوات والبرامج التالية: - برنامج Workbench لنمذجة البيانات - تركيبات الجمل المستخدمة للتفاعل مع مستودع البيانات - تقنيات وأساليب الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) - إدارة مستودع البيانات بنظام MySQL - أدوات مراقبة مستودع البيانات وإعداد تقاريره - أدوات تصحيح أخطاء قواعد البيانات واختبارها - أدوات نمذجة البيانات