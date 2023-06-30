في هذه الدورة التدريبية، سوف تتعرف على قواعد البيانات وتستكشف الطرق الحديثة التي يتم استخدامها بها. تعلم كيفية التمييز بين الأنواع المختلفة لأنظمة إدارة قواعد البيانات ثم تدرب على الإنشاء الأساسي وتحديد البيانات باستخدام أوامر لغة الاستعلامات المهيكلة (SQL).
مقدمة عن قواعد البيانات
This course is part of مهندس Meta لقواعد البيانات Professional Certificate
Taught in Arabic
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What you'll learn
المفاهيم والمبادئ التي تستند إليها كيفية عمل قواعد البيانات.
عليك وضع خطة مشروع وتنفيذه لتطوير قاعدة بيانات بسيطة.
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24 quizzes
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There are 5 modules in this course
في هذه الوحدة، ستكون هناك مقدمة إلى الدورة التدريبية واستكشاف أدوار الوظائف المحتملة التي يمكنك اتباعها كمهندس قواعد بيانات. كما ستقوم بمراجعة بعض الملاحظات حول كيفية تلقي هذه الدورة التدريبية بنجاح ومناقشة المرجو تعلمه. وفي جانب من المقدمة، ستتعرف على أساسيات قواعد البيانات والبيانات وكيفية عملها. سيكون عليك بعد ذلك تلقي مقدمة إلى SQL، أو Standard Query Language (لغة الاستعلام القياسية)، وبناء جملة كتابة التعليمات البرمجية المستخدمة في التعامل مع قواعد البيانات. وأخيرًا، سيكون عليك استكشاف الهيكل الأساسي لقواعد البيانات والتعرف على الأنواع المختلفة من المفاتيح المستخدمة فيها.
What's included
13 videos10 readings4 quizzes1 discussion prompt
في هذه الوحدة، سنتعرف على عمليات CRUD، أو Create (الإنشاء) وRead (القراءة) وUpdate (التحديث) وDelete (الحذف). سنبدأ باستكشاف أنواع بيانات SQL والتعرف على كيفية التمييز بين البيانات الرقمية وبيانات السلسلة والقيم الافتراضية. كما سنجري العديد من التدريبات التي سنتعلم من خلالها كيفية استخدام هذه الأنواع المختلفة من البيانات في مشروعات قواعد البيانات. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة التعرف على كيفية إنشاء بيانات في قاعدة بيانات وكيفية قراءتها. سنتعلم كيف نقوم بإنشاء قواعد البيانات والجداول وملئها بالبيانات باستخدام عبارات SQL. أخيرًا، سنستعرض عبارات SQL المستخدمة في تحديث البيانات وحذفها داخل قاعدة البيانات. ولإثبات قدرتك على تنفيذ عمليات CRUD، سيتعين عليك إتمام تمارين تقوم من خلالها بإنشاء بيانات وإدارتها.
What's included
12 videos4 readings10 quizzes7 ungraded labs
في هذه الوحدة، سنتعرف على عوامل SQL ونتعلم كيفية فرز البيانات وتصفيتها. سنبدأ هذه الوحدة بدرس عن عوامل SQL. كجزء من هذا الدرس الأول، سوف تستكشف خطوات بناء الجملة والعملية المستخدمة لنشر عوامل SQL الحسابية وعوامل المقارنة داخل قاعدة بيانات. بعد ذلك، سوف تكتشف كيفية فرز البيانات وتصفيتها باستخدام العبارات. تلك العبارات التي سنتعلمها تتضمن عبارة Order By وWhere وSelect Distinct. في كل عنصر من عناصر الدرس، ستجد نظرة عامة عن كيفية استخدام كل عبارة لفرز البيانات وتصفيتها في قاعدة البيانات. كما سنشاهد عروضًا عملية لاستخدام هذه العبارات، تليها فرصة لتجربة استخدامها بأنفسنا.
What's included
7 videos7 readings3 quizzes1 ungraded lab
في هذه الوحدة، سنتعرف على تصميم قاعدة البيانات. في الدرس الأول، ستكون هناك نظرة عامة على كيفية تصميم مخطط قاعدة بيانات. وفي جزء من هذه النظرة العامة، ستتعرف على المفاهيم الأساسية لتصميم قاعدة البيانات مثل المخطط، إلى جانب معرفة المزيد عن أنواع المخططات المختلفة. يركز الدرس التالي على تصميم قاعدة البيانات العلائقية. ونستكشف في هذا الدرس كيفية إقامة علاقات بين الجداول في قاعدة البيانات باستخدام المفاتيح. كما سنتعرف على الأنواع المختلفة من المفاتيح التي يتم استخدامها في تصميم قاعدة البيانات العلائقية، مثل المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية.
What's included
12 videos9 readings6 quizzes1 ungraded lab
في هذه الوحدة، ستكون هناك فرصة لاستعراض ما تعلمته بشكل موجز، والتعرف على ما لديك من نقاط للقوة، وكذلك الموضوعات ذات الأهمية التي يتعين عليك الرجوع إليها في هذه الدورة التدريبية.
What's included
2 videos2 readings1 quiz1 discussion prompt
Instructor
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