يمتاز برنامج (Microsoft Word) بالعديد من تنسيقات النصوص المختلفة مثل الاختيار بين أنواع الخطوط والألوان بالإضافة إلى إمكانية إضافة الصور والأشكال، إضافة إلى ذلك يُمكنّك البرنامج أيضاً من الدمج بينه وبين البرنامج الشهير (Microsoft Excel) إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تعلمناها على مدار الدورات الماضية، إذ توجد إمكانيات إضافية أخرى متقدمة يمكن الاعتماد عليها في مجال الأعمال مثل ربط النص بنصوص أخرى وبمصادر معلومات خارجية إضافة إلى القدرة على حماية النص بالعديد من الأشكال كي لا يتم اختراقه أو التغيير في محتواه بالإضافة إلى إمكانيات التصحيح اللغوي التلقائي.
موضوعات متقدمة في برنامج مايكروسوفت ووردAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الكمبيوتر وبرنامج "الوورد"
Skills you will gain
- مبادئ مهمة في برنامج الوورد
- "مايكروسوفت وورد"
خبرة في الكمبيوتر وبرنامج "الوورد"
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
موضوعات متقدمة في برنامج "مايكروسوفت وورد"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية إرسال النص مباشرة عن طريق الإيميل، استعراض طباعة المستندات، فهم المقصود بالارتباط التشعبي، استخدام النماذج الجاهزة.
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