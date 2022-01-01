About this Course

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Beginner Level

خبرة في الكمبيوتر وبرنامج "الوورد"

Approx. 1 hour to complete
Arabic

Skills you will gain

  • مبادئ مهمة في برنامج الوورد
  • "مايكروسوفت وورد"
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة في الكمبيوتر وبرنامج "الوورد"

Approx. 1 hour to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

موضوعات متقدمة في برنامج "مايكروسوفت وورد"

1 hour to complete
5 videos (Total 27 min), 1 reading, 5 quizzes

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