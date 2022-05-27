مقدمة عن بنوك الاستثمار

قد نسأل أنفسنا: لماذا ثمة أنواع مختلفة من البنوك؟ ولماذا لا يقوم البنك نفسه بالأنشطة والوظائف كافة؟ وهل تختلف طبيعة عمل البنك وأقسامه باختلاف نوعه؟ فكثير منا يعرف البنوك التجارية (Commercial Banks) التي نتعامل معها ودورها في تيسير الحياة الاقتصادية للأفراد والشركات، لكن هل تستطيع هذه البنوك القيام بالمعاملات المالية الضخمة والمعقدة؟ وهل تستطيع المساهمة في تحركات رؤوس الأموال وتوفير التمويل طويل الأجل؟ بالإضافة إلى ذلك هل لدى هذه البنوك الكفاءات اللازمة للقيام بالخدمات المالية المعقدة مثل إعادة الهيكلة (Restructuring)؟
مقدمة عن بنوك الاستثمارAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون لدى المتدرب فكرة بسيطة عن الاستثمار في البنوك
Skills you will gain
- التعرف على أنواع الأوراق المالية في بنوك الاستثمار
- معرفة وظائف بنوك الاستثمار الأساسية
- آليات عمليات الاندماج والاستحواذ
أن يكون لدى المتدرب فكرة بسيطة عن الاستثمار في البنوك
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن بنوك الاستثمار
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عمليات الاندماج والاستحواذ، استعراض أنواع الأوراق المالية في بنوك الاستثمار، تمييز ماهية المشتقات المالية، تعريف كل من سوق المال وسوق الأوراق المالية، تبيان وظائف بنوك الاستثمار الأساسية.
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