يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار.
وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع. لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب والإتجار بالبشر بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري والحكومي المتمثل في الرشاوى لكبار المسؤولين وبالتالي تغرق الدولة بأكملها في فساد وجريمة تُضعف الاقتصاد وتؤدي في النهاية إلى انتشار الفقر. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بالتعرف على مكافحة غسل الأموال أو كان مجال عملك يتطلب إتقان ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.