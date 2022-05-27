About this Course

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Beginner Level

أن يكون المتدرب مُلِماً ببعض المعلومات عن غسيل الأموال

Approx. 3 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • التعرف على وسائل ومعوقات كشف غسيل الأموال
  • كشف القواعد العامة والاتفاقات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
  • التعرف على مفهوم غسل الأموال وأساليبه
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

أن يكون المتدرب مُلِماً ببعض المعلومات عن غسيل الأموال

Approx. 3 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering)

3 hours to complete
15 videos (Total 78 min), 1 reading, 10 quizzes

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