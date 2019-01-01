Learner Reviews & Feedback for كابستون: تطبيق إدارة المشروعات في العالم الحقيقي by Google
About the Course
في دورة كابستون أو الدورة النهائية الأخيرة هذه لشهادة إدارة المشروعات من Google، ستتدرب على تطبيق معرفة ومهارات إدارة المشروعات التي تعلمتها حتى الآن. نشجع المتعلمين على إكمال الدورات 1-5 قبل بدء الدورة النهائية، حيث أنها توفر الأساس اللازم لإكمال الأنشطة في هذه الدورة.
أثناء تقدمك في هذه الدورة التدريبية، سوف "تراقب" مدير المشروعات في سيناريو العالم الحقيقي وستكمل العشرات من الأنشطة العملية. وسوف تقوم بما يلي:
- تحليل وثائق المشروع لتحديد متطلبات المشروع وتقييم الأطراف المعنية
- إكمال ميثاق المشروع واستخدمه كأداة لمواءمة نطاق المشروع وأهدافه بين الأطراف المعنية
- تحديد المهام والمعالم الرئيسية وتوثيقها وتحديد أولوياتها في خطة المشروع
- تحديد معايير إدارة الجودة واستكشاف كيفية مشاركة البيانات النوعية بشكل فعال
- إظهار تأثير مشروعك من خلال التقارير الفعالة
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قد اكتسبت مجموعة من أدوات إدارة المشروع والتي ستوضح المهارات التي تعلمتها خلال البرنامج بأكمله، مثل قدرتك على إدارة الأطراف المعنية والفرق وتنظيم الخطط وتوصيل تفاصيل المشروع. يمكن أن تظهر هذه الأدوات استعدادك الوظيفي عند التقدم بطلب للحصول على وظائف في هذا المجال. لمزيد من الإعداد للمقابلة لوظائف إدارة المشروعات، سوف تفكر في المشروعات السابقة، وإعداد "عرض ترويجي قصير"، وتتوقع أسئلة المقابلة الشائعة. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بالاستراتيجيات والأدوات والموارد لتحقيق أهدافك.
بعد الانتهاء من هذا البرنامج، يجب أن تكون مجهزا للتقدم بطلب للحصول على وظائف على المستوى التمهيدي كمدير مشروعات. ستتاح لك أيضًا الفرصة للمطالبة بشهادة الإنجاز التي ستكون معروفة لدى أصحاب العمل....