في دورة كابستون أو الدورة النهائية الأخيرة هذه لشهادة إدارة المشروعات من Google، ستتدرب على تطبيق معرفة ومهارات إدارة المشروعات التي تعلمتها حتى الآن. نشجع المتعلمين على إكمال الدورات 1-5 قبل بدء الدورة النهائية، حيث أنها توفر الأساس اللازم لإكمال الأنشطة في هذه الدورة.
كابستون: تطبيق إدارة المشروعات في العالم الحقيقيGoogle
About this Course
What you will learn
إكمال ميثاق المشروع، وملء المعلومات الأساسية بما في ذلك ملخص المشروع وأهداف SMART والنطاق والفوائد والتكاليف.
افحص وثائق المشروع وأجرِ بحثًا لتحديد مهام المشروع وتنظيم مهام المشروع والمعالم الرئيسية في خطة المشروع.
تحديد معايير الجودة وتقييمها مقابل تلك المعايير للتأكد من أن المشروع يحقق المستوى المطلوب من الجودة.
تطوير تقارير فعالة للأطراف المعنية من خلال تطبيق استراتيجيات سرد القصص لوصف البيانات.
Skills you will gain
- إدارة الجودة
- إدارة المشروعات
- إدارة الأطراف المعنية
- التواصل الفعال
- حل المشكلات
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
بدء مشروع
سوف تتعلم كيفية تحليل وثائق المشروع والمواد الداعمة لتحديد متطلبات المشروع وتقييم الأطراف المعنية وحل المشكلات. ستكمل ميثاق المشروع وتستخدمه كأداة لمواءمة نطاق المشروع وأهدافه بين الأطراف المعنية. ستضيف أيضًا خصوصية إلى أهداف المشروع لجعلها SMART وتطبيق مهارات التفاوض الفعالة مع الأطراف المعنية لتحديد أولويات أهداف المشروع.
بناء خطة المشروع
ستفحص وثائق المشروع، وتجري بحثًا عبر الإنترنت، وتحلل المحادثات الرئيسية لتحديد المهام والمعالم الرئيسية ثم توثيقها وتحديد أولوياتها في خطة المشروع. سوف تُظهر أيضًا تقنيات الاتصال الفعالة لعمل تقديرات وقت دقيقة لمهام المشروع.
الحفاظ على الجودة
ستتعلم كيفية تحديد معايير إدارة الجودة ووصفها وتقييمها وفقًا لتلك المعايير لضمان تحقيق المشروع للمستوى المطلوب من الجودة. سوف تميز أسئلة التقييم عن أسئلة الاستبيان وتتعرف على كيفية مشاركة البيانات النوعية بشكل فعال. ستتعرف أيضًا على إستراتيجيات لتيسير جلسة مراجعة لمنتج من خلال تشجيع المشاركة والمساءلة والإيجابية.
التواصل الفعال مع الأطراف المعنية
ستتعلم كيفية توصيل مشكلات المشروع وتصعيدها للأطراف المعنية وإثبات تأثيرك من خلال إستراتيجيات فعالة لإعداد التقارير. بالإضافة إلى ذلك، سوف تستعد لمقابلات العمل في هذا المجال من خلال التفكير في المشروعات السابقة، وإعداد "عرض ترويجي قصير"، وتوقع الأسئلة الشائعة.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
من مدير المشروعات؟
لماذا تبدأ مهنة في إدارة المشروعات؟
ما الوظائف التي ستساعدني هذه الشهادة في التأهل لها؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
هل أحتاج إلى تلقي الدورة التدريبية بترتيب معين؟
هل سيساعد إكمال هذه الشهادة في إعدادي للحصول على شهادات معهد إدارة المشروعات؟
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