About this Course

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Beginner Level
Approx. 32 hours to complete
English

What you will learn

  • إكمال ميثاق المشروع، وملء المعلومات الأساسية بما في ذلك ملخص المشروع وأهداف SMART والنطاق والفوائد والتكاليف.

  • افحص وثائق المشروع وأجرِ بحثًا لتحديد مهام المشروع وتنظيم مهام المشروع والمعالم الرئيسية في خطة المشروع.

  • تحديد معايير الجودة وتقييمها مقابل تلك المعايير للتأكد من أن المشروع يحقق المستوى المطلوب من الجودة.

  • تطوير تقارير فعالة للأطراف المعنية من خلال تطبيق استراتيجيات سرد القصص لوصف البيانات.

Skills you will gain

  • إدارة الجودة
  • إدارة المشروعات
  • إدارة الأطراف المعنية
  • التواصل الفعال
  • حل المشكلات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 32 hours to complete
English

Instructor

Offered by

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Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

بدء مشروع

8 hours to complete
11 videos (Total 46 min), 7 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

9 hours to complete

بناء خطة المشروع

9 hours to complete
12 videos (Total 53 min), 2 readings, 10 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

الحفاظ على الجودة

7 hours to complete
13 videos (Total 57 min), 1 reading, 11 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

التواصل الفعال مع الأطراف المعنية

8 hours to complete
16 videos (Total 56 min), 7 readings, 9 quizzes

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