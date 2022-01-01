About this Professional Certificate

استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. مديرو المشروعات متخصصون بطبيعتهم في حل المشكلات. حيث يضعون الخطة ويوجهون زملائهم ويديرون التغييرات والمخاطر والأطراف المعنية. على مدار 6 دورات، اكتسب المهارات المطلوبة التي ستعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين. تعلم من موظفي Google الذين كانت أسسهم في إدارة المشروعات بمثابة منصات انطلاق لحياتهم المهنية. في أقل من 10 ساعات في الأسبوع، يمكنك الإكمال في أقل من ستة أشهر. يؤهلك هذا البرنامج للحصول على أكثر من 100 ساعة من التعلم في مجال إدارة المشروعات، مما يساعد في إعدادك للحصول على شهاداتمعهد إدارة المشروعات مثل المشارك المعتمد في إدارة المشروعات (CAPM)® المعترف بها عالميًا. أبلغ 82% من خريجي شهادة Google المهنية عن نتيجة مهنية إيجابية مثل وظيفة جديدة أو ترقية أو زيادة في غضون ستة أشهر.² اطلع على جميع شهادات Google المهنية هنا. ¹Burning Glass: Labor Insight (آخر 12 شهرًا: 2/1/20 - 1/31/21) ²استبيان نتائج متعلم Coursera، طوال الوقت للحصول على شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات من Google. تُجمع البيانات عبر الاستبيانات على المنصة أو البريد الإلكتروني وهي تراكمية من 1/18 - 1/21.
Shareable Certificate
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Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 7 months to complete
Suggested pace of 5 hours/week
Arabic, English
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 7 months to complete
Suggested pace of 5 hours/week
Arabic, English

What is a Professional Certificate?

Build the Skills to Get Job Ready

Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

Hands-On Projects

Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.

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When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.

There are 6 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

أسس إدارة المشروعات

Course2

Course 2

بدء المشروع: بدء مشروع ناجح

Course3

Course 3

التخطيط للمشروع: وضع كل شيء معًا

Course4

Course 4

تنفيذ المشروع: تشغيل المشروع

Instructor

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