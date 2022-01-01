- Project Management
- Change Management
- Technology Strategy
- Culture
- إدارة المشروعات
- إدارة الأطراف المعنية
- ميثاق المشروع
- كتابة الأعمال
- التفكير الاستراتيجي
- تقدير المهمة
- إدارة المخاطر
- التخطيط للمشروع
إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من ستة أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.
Offered By
What you will learn
اكتساب فهم كبير للممارسات والمهارات اللازمة للنجاح في دور إدارة المشروعات على مستوى المبتدئين
التعرف على كيفية إنشاء وثائق مشروع فعالة وأدوات خلال المراحل المختلفة للمشروع
تعلم أسس إدارة المشروعات الرشيقة، مع التركيز على تنفيذ أحداث سكرم، وبناء أدوات سكرم، وفهم أدوار سكرم
ممارسة التواصل الاستراتيجي وحل المشكلات وإدارة الأطراف المعنية من خلال سيناريوهات واقعية
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج على أكثر من 140 ساعة من التعليمات ومئات التقييمات القائمة على الممارسة، والتي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات إدارة المشروعات الواقعية التي تُعد بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل.
المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره حصريًا بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في البرنامج وإدارة المشروعات.
تشمل المهارات التي ستكتسبها ما يلي: وضع خطط إدارة المخاطر؛ فهم تقنيات تحسين العملية؛ إدارة التصعيد وديناميكيات الفريق والأطراف المعنية؛ إنشاء الميزانيات والتنقل في المشتريات؛ استخدام برامج وأدوات ونماذج إدارة المشروعات؛ ممارسة إدارة المشروعات الرشيقة، مع التركيز على سكرم.
من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والتقييمات والأنشطة العملية، ستتعرف على بدء المشروعات التقليدية المرنة والتخطيط لها وتشغيلها. ستقوم بتطوير صندوق أدوات لإظهار فهمك للعناصر الرئيسية لإدارة المشروعات، بما في ذلك إدارة الجدول الزمني والميزانية والفريق.
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 6 Courses in this Professional Certificate
أسس إدارة المشروعات
هذه الدورة هي الأولى في سلسلة من ست دورات لتزويدك بالمهارات التي تحتاج إلى تطبيقها على الأدوار على المستوى التمهيدي في إدارة المشروعات. يلعب مديرو المشروعات دورًا رئيسيًا في قيادة وتخطيط وتنفيذ المشروعات الهامة لمساعدة مؤسساتهم على النجاح. في هذه الدورة، ستكتشف المصطلحات الأساسية لإدارة المشروعات وتكتسب فهمًا أعمق لدور ومسئوليات مدير المشروعات. سنقدم لك أيضًا أنواع الوظائف التي قد تتابعها بعد إكمال هذا البرنامج. خلال البرنامج، ستتعلم من مديري مشروعات Google الحاليين، من الذي يمكنه تزويدك بتجربة تعليمية متعددة الأبعاد ستساعدك على بناء مهاراتك للتطبيق أثناء العمل.
بدء المشروع: بدء مشروع ناجح
هذه هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستوضح لك هذه الدورة كيفية إعداد مشروع ما لتحقيق النجاح في المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع وهي: مرحلة بدء المشروع. عند استكشاف المكونات الرئيسية لهذه المرحلة، ستتعلم كيفية تحديد وإدارة أهداف المشروع والتسليمات والنطاق ومعايير النجاح. ستكتشف كيفية استخدام الأدوات والقوالب مثل شبكات تحليل الأطراف المعنية ومواثيق المشروع لمساعدتك في تحديد توقعات المشروع وتوصيل الأدوار والمسئوليات. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام عند عرض لك أفضل أدوات وموارد إدارة المشروعات للوظيفة الحالية.
التخطيط للمشروع: وضع كل شيء معًا
هذه هي الدورة التدريبية الثالثة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. تستكشف هذه الدورة كيفية رسم مشروع في المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع: مرحلة التخطيط للمشروع. ستفحص المكونات الرئيسية لخطة المشروع، وكيفية عمل تقديرات زمنية دقيقة، وكيفية تعيين المعالم الرئيسية. بعد ذلك، سوف تتعلم كيفية إنشاء وإدارة الميزانية وكيفية القيام بعمليات الشراء. بعد ذلك، سوف تكتشف الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحديد وإدارة أنواع مختلفة من المخاطر وكيفية استخدام خطة إدارة المخاطر للوصول إلى المخاطر وحلها. أخيرًا، سوف تستكشف كيفية صياغة وإدارة خطة تواصل وكيفية تنظيم وثائق المشروع. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
تنفيذ المشروع: تشغيل المشروع
هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستتعمق هذه الدورة في مراحل التنفيذ والإغلاق لدورة حياة المشروع. سوف تتعلم جوانب المشروع لتتبعها وكيفية تتبعها. كما ستتعلم كيفية إدارة التغييرات والتبعيات والمخاطر والإعلام بها بفعالية. أثناء استكشافك لإدارة الجودة، ستتعلم كيفية قياس رضا العملاء وتنفيذ أساليب التحسين المستمر وتحسين العمليات. بعد ذلك، ستدرس كيفية تحديد أولويات البيانات، وكيفية استخدام البيانات للإعلام بعملية اتخاذ القرار، وكيفية تقديم هذه البيانات بشكل فعال. بعد ذلك، ستقوي مهاراتك القيادية أثناء دراسة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة ديناميكيات الفريق. بعد ذلك، ستكتشف أدوات توفر التواصل الفعال مع فريق المشروع، وكيفية تنظيم الاجتماعات وتسهيلها، وكيفية الإعلام بتحديثات حالة المشروع بفعالية. وأخيرًا، ستدرس خطوات عملية إغلاق المشروع وكيفية إنشاء وثائق إغلاق المشروع ومشاركتها. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Frequently Asked Questions
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