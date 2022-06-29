About this Course

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Course 4 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تنفيذ المفاهيم الرئيسية لإدارة الجودة لمعايير الجودة، وتخطيط الجودة، وضمان الجودة، ومراقبة الجودة.

  • توضيح كيفية تحديد أولويات البيانات وتحليلها وكيفية الإعلام بقصة المشروع المستنيرة بالبيانات.

  • مناقشة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة آليات الفريق.

  • وصف خطوات عملية الإغلاق وإنشاء وثائق إغلاق المشروع.

Skills you will gain

  • إدارة الجودة
  • إدارة المشروعات
  • إدارة المخاطر
  • تنفيذ المشروع
  • التفكير الاستراتيجي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 23 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

مقدمة حول تنفيذ المشروع

5 hours to complete
12 videos (Total 44 min), 8 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

إدارة الجودة والتحسين المستمر

4 hours to complete
14 videos (Total 56 min), 3 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

اتخاذ القرارات بالاستعانة بالبيانات

4 hours to complete
10 videos (Total 43 min), 7 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

مهارات القيادة والتأثير

3 hours to complete
12 videos (Total 50 min), 3 readings, 5 quizzes

About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate

إدارة المشروعات من Google

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