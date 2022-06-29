هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستتعمق هذه الدورة في مراحل التنفيذ والإغلاق لدورة حياة المشروع. سوف تتعلم جوانب المشروع لتتبعها وكيفية تتبعها. كما ستتعلم كيفية إدارة التغييرات والتبعيات والمخاطر والإعلام بها بفعالية. أثناء استكشافك لإدارة الجودة، ستتعلم كيفية قياس رضا العملاء وتنفيذ أساليب التحسين المستمر وتحسين العمليات. بعد ذلك، ستدرس كيفية تحديد أولويات البيانات، وكيفية استخدام البيانات للإعلام بعملية اتخاذ القرار، وكيفية تقديم هذه البيانات بشكل فعال. بعد ذلك، ستقوي مهاراتك القيادية أثناء دراسة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة ديناميكيات الفريق. بعد ذلك، ستكتشف أدوات توفر التواصل الفعال مع فريق المشروع، وكيفية تنظيم الاجتماعات وتسهيلها، وكيفية الإعلام بتحديثات حالة المشروع بفعالية. وأخيرًا، ستدرس خطوات عملية إغلاق المشروع وكيفية إنشاء وثائق إغلاق المشروع ومشاركتها. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
This course is part of the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
تنفيذ المفاهيم الرئيسية لإدارة الجودة لمعايير الجودة، وتخطيط الجودة، وضمان الجودة، ومراقبة الجودة.
توضيح كيفية تحديد أولويات البيانات وتحليلها وكيفية الإعلام بقصة المشروع المستنيرة بالبيانات.
مناقشة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة آليات الفريق.
وصف خطوات عملية الإغلاق وإنشاء وثائق إغلاق المشروع.
Skills you will gain
- إدارة الجودة
- إدارة المشروعات
- إدارة المخاطر
- تنفيذ المشروع
- التفكير الاستراتيجي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة حول تنفيذ المشروع
ستتعلم طريقة هيكلة الدورة التدريبية، وما جوانب المشروع التي يجب تتبعها، وكيفية تتبعها. سوف تتعلم أيضًا كيفية إدارة التغييرات والتبعيات والمخاطر بشكل فعال وكيفية إعلام الأطراف المعنية بالمخاطر الحرجة.
إدارة الجودة والتحسين المستمر
سوف تتعلم كيفية إدارة الجودة باستخدام أساليب مختلفة. سوف تتعلم كيفية التواصل بفعالية مع العملاء وطرق مختلفة لقياس رضا العملاء. كما ستستكشف أساليب التحسين المستمر وتحسين العمليات وكيفية إجراء جلسة مراجعة خلال المشروع لتحسين العمليات.
اتخاذ القرارات بالاستعانة بالبيانات
ستتعلم قيمة جمع البيانات، وكيفية تحديد أولويات البيانات لتلبية احتياجات المشروع، وكيفية استخدام البيانات للإعلام بعملية اتخاذ القرار. ستتعلم أيضًا كيفية شرح بيانات المشروع للأطراف المعنية وأعضاء الفريق باستخدام المرئيات الفعالة وتقنيات العرض التقديمي.
مهارات القيادة والتأثير
سوف تتعلم العوامل التي تؤثر في فعالية الفريق، ومراحل تطوير الفريق، وكيفية إدارة ديناميكيات الفريق. سوف تستكشف كيفية إنشاء بيئة أخلاقية وشاملة تعمل فيها الفرق عالية الأداء معًا لتحقيق أهداف المشروع. سوف تستكشف أيضًا كيفية استخدام الأساليب المختلفة ومصادر القوة للتأثير على الآخرين.
About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي.
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