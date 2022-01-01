Learner Reviews & Feedback for تنفيذ المشروع: تشغيل المشروع by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستتعمق هذه الدورة في مراحل التنفيذ والإغلاق لدورة حياة المشروع. سوف تتعلم جوانب المشروع لتتبعها وكيفية تتبعها. كما ستتعلم كيفية إدارة التغييرات والتبعيات والمخاطر والإعلام بها بفعالية. أثناء استكشافك لإدارة الجودة، ستتعلم كيفية قياس رضا العملاء وتنفيذ أساليب التحسين المستمر وتحسين العمليات. بعد ذلك، ستدرس كيفية تحديد أولويات البيانات، وكيفية استخدام البيانات للإعلام بعملية اتخاذ القرار، وكيفية تقديم هذه البيانات بشكل فعال. بعد ذلك، ستقوي مهاراتك القيادية أثناء دراسة مراحل تطوير الفريق وكيفية إدارة ديناميكيات الفريق. بعد ذلك، ستكتشف أدوات توفر التواصل الفعال مع فريق المشروع، وكيفية تنظيم الاجتماعات وتسهيلها، وكيفية الإعلام بتحديثات حالة المشروع بفعالية. وأخيرًا، ستدرس خطوات عملية إغلاق المشروع وكيفية إنشاء وثائق إغلاق المشروع ومشاركتها. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام مع عرض لك أفضل أدوات إدارة المشروع والموارد للوظيفة الحالية.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون هذا البرنامج مجهزين للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمديري المشروعات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- تحديد جوانب المشروع لتتبع أساليب التتبع المختلفة وتتبعها.
- مناقشة كيفية إدارة التغييرات والتبعيات والمخاطر والإعلام بها بفعالية.
- شرح المفاهيم الرئيسية لإدارة الجودة لمعايير الجودة، وتخطيط الجودة، وضمان الجودة، ومراقبة الجودة.
- وصف كيفية إيجاد التحسين المستمر وتحسين العملية وكيفية قياس رضا العملاء.
- شرح الغرض من جلسات المراجعة ووصف كيفية إجراء أحدها.
- توضيح كيفية تحديد أولويات البيانات وتحليلها وكيفية الإعلام بقصة المشروع المستنيرة بالبيانات.
- تحديد الأدوات التي توفر تواصلاً فعالاً مع فريق المشروع واستكشاف أفضل الممارسات للإعلام بتحديثات حالة المشروع.
- وصف خطوات عملية الإغلاق للأطراف المعنية وفريق المشروع ومديري المشروعات....