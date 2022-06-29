هذه هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. ستوضح لك هذه الدورة كيفية إعداد مشروع ما لتحقيق النجاح في المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع وهي: مرحلة بدء المشروع. عند استكشاف المكونات الرئيسية لهذه المرحلة، ستتعلم كيفية تحديد وإدارة أهداف المشروع والتسليمات والنطاق ومعايير النجاح. ستكتشف كيفية استخدام الأدوات والقوالب مثل شبكات تحليل الأطراف المعنية ومواثيق المشروع لمساعدتك في تحديد توقعات المشروع وتوصيل الأدوار والمسئوليات. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بأساليب عملية لإنجاز هذه المهام عند عرض لك أفضل أدوات وموارد إدارة المشروعات للوظيفة الحالية.
This course is part of the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
فهم أهمية مرحلة البدء من دورة حياة المشروع.
فهم المكونات الرئيسية لمواثيق المشروع وإعداد ميثاق المشروع لبدء المشروع.
استكمال تحليل الأطراف المعنية واستخدام مخططات RACI لتحديد مسئوليات أعضاء فريق المشروع وتوصيلها.
تقييم أدوات إدارة المشروعات المختلفة لتلبية احتياجات المشروع.
Skills you will gain
- إدارة المشروعات
- إدارة الأطراف المعنية
- ميثاق المشروع
- كتابة الأعمال
- التفكير الاستراتيجي
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
أساسيات بدء المشروع
ستتعلم كيف يتم تنظيم البرنامج وتفهم أهمية مرحلة بدء المشروع وتصف مكوناته الرئيسية وتفهم كيفية تحديد فوائد المشروع وتكاليفه.
تحديد أهداف المشروع ونطاقه ومعايير النجاح
ستتعلم كيفية تحديد وإنشاء أهداف المشروع القابلة للقياس والتسليمات وكيفية تحديد نطاق المشروع والتمييز بين المهام داخل النطاق وخارجه وتجنب اتساع النطاق وكيفية تحديد وقياس معايير نجاح المشروع.
العمل بفعالية مع الأطراف المعنية
ستتعلم كيفية تحديد أدوار ومسئوليات المشروع، وإكمال تحليل الطرف المعني واستخدام مخططات RACI لتحديد مسئوليات أعضاء فريق المشروع وتوصيلها.
الاستفادة من الموارد والأدوات لإنجاح المشروع
سوف تتعلم الموارد النموذجية اللازمة لإدارة المشروع، وتدرك أهمية وثائق المشروع الواضحة والمتسقة، وتفهم المكونات الرئيسية لمقترحات المشروع والمواثيق، وتقوم بتطوير ميثاق المشروع، وتقييم أدوات إدارة المشروع المختلفة لتلبية احتياجات المشروع.
About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال إدارة المشروعات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
من مدير المشروعات؟
لماذا تبدأ مهنة في إدارة المشروعات؟
ما الوظائف التي ستساعدني هذه الشهادة في التأهل لها؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
هل أحتاج إلى تلقي الدورة التدريبية بترتيب معين؟
هل سيساعد إكمال هذه الشهادة في إعدادي للحصول على شهادات معهد إدارة المشروعات؟
More questions? Visit the Learner Help Center.