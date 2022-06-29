About this Course

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Course 2 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم أهمية مرحلة البدء من دورة حياة المشروع.

  • فهم المكونات الرئيسية لمواثيق المشروع وإعداد ميثاق المشروع لبدء المشروع.

  • استكمال تحليل الأطراف المعنية واستخدام مخططات RACI لتحديد مسئوليات أعضاء فريق المشروع وتوصيلها.

  • تقييم أدوات إدارة المشروعات المختلفة لتلبية احتياجات المشروع.

Skills you will gain

  • إدارة المشروعات
  • إدارة الأطراف المعنية
  • ميثاق المشروع
  • كتابة الأعمال
  • التفكير الاستراتيجي
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 2 of 6 in the
إدارة المشروعات من Google
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

أساسيات بدء المشروع

2 hours to complete
5 videos (Total 16 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

تحديد أهداف المشروع ونطاقه ومعايير النجاح

6 hours to complete
12 videos (Total 60 min), 10 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

العمل بفعالية مع الأطراف المعنية

5 hours to complete
9 videos (Total 35 min), 9 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

الاستفادة من الموارد والأدوات لإنجاح المشروع

5 hours to complete
10 videos (Total 35 min), 8 readings, 4 quizzes

About the إدارة المشروعات من Google Professional Certificate

إدارة المشروعات من Google

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