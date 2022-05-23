هذه هي الدورة التدريبية الخامسة في برنامج شهادة إدارة المشروعات من Google. سوف تستكشف هذه الدورة تاريخ ونهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك إطار عمل سْكرَم. سوف تتعلم كيفية التفريق والمزج بين أجايل والنهج الأخرى لإدارة المشروعات. أثناء تقدمك خلال الدورة التدريبية، ستتعرف على المزيد عن سْكرَم، من خلال استكشاف ركائزها وقيمها ومقارنة أدوار فريق سْكرَم الأساسية. سوف تكتشف كيفية إنشاء قائمة مهام المنتج وإدارتها وتنقيحها، وتنفيذ استراتيجيات التسليم القائمة على القيمة من أجايل، وتحديد خارطة طريق القيمة. سوف تتعلم أيضًا استراتيجيات لتنظيم أحداث سْكرَم الخمسة المهمة لفريق سْكرَم بشكل فعال، وتقديم نهج أجايل أو سْكرَم لمؤسسة ما، وتدريب فريق أجايل. وأخيرا، سوف تتعلم كيفية البحث عن الفرص وإيجادها في أدوار أجايل. سيستمر مديرو مشروعات Google الحاليون في إرشادك وتزويدك بالنُهُج والأدوات والموارد العملية لتحقيق أهدافك.
إدارة المشروعات في أجايلGoogle
About this Course
What you will learn
شرح نهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك القيم والمبادئ.
مناقشة ركائز سْكرَم وكيفية دعمها لقيم سْكرَم.
وصف الفعاليات الخمسة الهامة في سْكرَم وكيفية إعداد كل فعالية لفريق سْكرَم.
شرح كيفية تدريب فريق أجايل ومساعدته في التغلب على التحديات.
Skills you will gain
- إدارة أجايل
- سْكرَم
- التأثير
- التدريب
- حل المشكلات
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
أساسيات أجايل
سوف تتعلم كيف يتم تنظيم الدورة التدريبية وتستكشف تاريخ ومنهج وفلسفة إدارة مشروعات أجايل ونظرية سْكرَم. سوف تتعلم أيضًا سبب ملاءمة أجايل للمجالات سريعة التأثر وكيفية التفريق بين أساليب أجايل ومزجها.
سْكرَم101
سوف تتعلم ركائز سْكرَم وكيفية دعمها لقيم سْكرَم. ستقوم أيضًا بمقارنة أدوار فريق سْكرَم الأساسية وفحص ما يجعلها فعالة.
تنفيذ سْكرَم
: سوف تتعلم كيفية إنشاء وإدارة قائمة مهام المنتج وتطوير قصص المستخدم والقصص المطوّلة. سوف تستكشف أيضًا كيفية إعداد أحداث سْكرَم الخمسة المهمة واستخدام الأدوات لتخطيط وتصور سير عمل الدورة المتكررة ومستوى التقدم.
تطبيق أجايل في المؤسسة
سوف تتعلم كيفية تنفيذ استراتيجيات التسليم المبنية على القيمة في أجايل وكيفية تحديد خارطة طريق القيمة. سوف تتعلم استراتيجيات لتقديم نهج أجايل أو سْكرَم بشكل فعال لمؤسسة ما وتدريب فريق أجايل. ستتحقق أيضًا من كيفية تطور أطر عمل أجايل وكيفية الحصول على فرص في أدوار أجايل.
Frequently Asked Questions
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