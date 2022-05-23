About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 22 hours to complete
English

What you will learn

  • شرح نهج وفلسفة إدارة المشروعات في أجايل، بما في ذلك القيم والمبادئ.

  • مناقشة ركائز سْكرَم وكيفية دعمها لقيم سْكرَم.

  • وصف الفعاليات الخمسة الهامة في سْكرَم وكيفية إعداد كل فعالية لفريق سْكرَم.

  • شرح كيفية تدريب فريق أجايل ومساعدته في التغلب على التحديات.

Skills you will gain

  • إدارة أجايل
  • سْكرَم
  • التأثير
  • التدريب
  • حل المشكلات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 22 hours to complete
English

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

أساسيات أجايل

4 hours to complete
12 videos (Total 59 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

سْكرَم101

3 hours to complete
9 videos (Total 32 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

9 hours to complete

تنفيذ سْكرَم

9 hours to complete
16 videos (Total 65 min), 12 readings, 10 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

تطبيق أجايل في المؤسسة

7 hours to complete
14 videos (Total 62 min), 12 readings, 8 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder